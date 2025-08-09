Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX

Isaac del Toro

El mexicano Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos

El mexicano Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos

El mexicano Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos

EL UNIVERSAL

El ciclista mexicano Isaac del Toro lo volvió a hacer: una vez más, escribió su nombre con letras dorada en la historia del deporte, al convertirse en el primer mexicano en conquistar la Vuelta a Burgos y además, de manera épica.

Tan solo con 21 años, del Toro no se cansa de hacer historia y de confirmar que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

El mexicano tuvo que superar una caída en la primera etapa y por si fuera poco, en la última carrera, sufrió un pinchazo a 14 km del final.

Sin embargo, gracias a una sublime estrategia y un esfuerzo impresionante, del Toro cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Lorenzo Fortunato para llevarse el campeonato, uno más a su carrera.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Isaac del Toro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El mexicano Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405190

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx