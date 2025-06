El maná geopolítico de Trump

En la Biblia el maná es un alimento milagroso que Dios proporcionó a los Israelitas durante su travesía ´por el desierto después de salir de Egipto, se describe como una substancia parecida a obleas de miel, que aparecían cada mañana en el rocío, la palabra maná en hebreo "Man Hu" significa ¿qué es esto? Lo que refleja la sorpresa de los Israelitas al verlo por primera vez. Una gran cantidad de Internacionalistas y medios de comunicación están abordando el tema de los ataques contra Irán en un operativo denominado "operación martillo de medianoche" dirigidos a centros clave de energía nuclear Iraní. Coloquemos al azar una diversidad de objetos sobre los platillos de una balanza, terminada la operación y obedeciendo la aguja a sus movimientos se inclinará a un lado si los platillos están desigualmente cargados, más si lo están equitativamente permanecerá vertical. Veamos otro ángulo, cuando las energías contrarias son de la misma identidad, los platillos de la balanza oscilarán largo tiempo, antes de fijarse en una posición definitiva. Ahora bien si las energías que luchan son muy desiguales existe una última posibilidad: que la aguja y el fiel sean apuntalados y el motivo represente el acto de la fijación del platillo hacia un punto estratégico, en síntesis los motivos no son solo fuerzas que se enfrentan si no también mecanismos mentales manejados con ductilidad que pueden hacer dudar, pero en definitiva influyen en la inclinación de una balanza.

Con la economía de los Estados Unidos en franca expectativa por el problema de los aranceles, el tipo de cambio relativamente controlado y los principales indicadores del mercado aún no se manifiestan, el Presidente podrá argumentar con aire triunfal que responde a la nación más poderosa del mundo en la guerra y en la paz, más allá de sus propias expectativas partidistas de campaña como Candidato a la Presidencia.

Las antecedentes del Mandatario también pueden demostrarse en ésta vía, en el caso de la política exterior que yo manifestaría de" respuesta inmediata" una política que ha restablecido, no solo el prestigio, si no el temor hacia los Estados Unidos, posterior al deterioro de anteriores administraciones y ante problemas hegemónicos y de gran complejidad como las deportaciones masivas las marchas, el desorden y el caos en la mayor parte de la Unión Americana.

Sin lugar a dudas es importante analizar con más profundidad los ataques a Irán Teherán ha declarado que cualquier límite ha sido sobrepasado, el Embajador de Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no dejó dudas con su respuesta, "serán las fuerzas armadas de Irán quienes darán respuesta" (el financiero 22 06 2025). La Guerra que ha iniciado Estados Unidos está latente Irán cuenta con gran cantidad de aliados, se percibe una tensión geopolítica que ya debe de estar siendo revisada por los Servicios de Inteligencia. Desafortunadamente en este nuevo escenario no todos los países tienen la misma capacidad de defensa, existen en los mismos Estados Unidos milicias vinculadas a Irán, guerrillas que pueden actuar en forma independiente, terroristas implacables.

Militarmente es admirable la capacidad de Estados Unidos para lanzar este tipo de ataques, Netanyahu felicitó a Trump por el operativo a bases nucleares "La paz se logra con la fuerza", aún no es posible imaginarse una respuesta, tiempos son de plantearse nuevas dificultades de orden económico: golpe a las cadenas de suministro, incremento de precios camino difícil para las inversiones y las finanzas. De último minuto el Presidente Trump anunció el término de la guerra al lograr un acuerdo entre Irán e Israel nada ha sido confirmado por ninguna de las partes en conflicto, lo que sí es una realidad es el riesgo que vive el mundo la respuesta manejada en las condiciones que se presenta como secuencia de voluntades está dejando una cauda interminable de hilos que sostienen cada vez mayores complicaciones, y apuntalan a un utilitarismo personal inexplicable que involucrará las reacciones de países como China Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Rusia. Recurramos a la historia: John Stuart Mill cubrió una gran cantidad de temas, pero su sistema de lógica (1843) es considerado como su mayor contribución a la filosofía, modificó la Doctrina de Bentham que es aplicable al tema que nos ocupa: "si un individuo está motivado por el deseo de su propia satisfacción, no existe razón para asumir que sus acciones personales promoverán al mismo tiempo y siempre los intereses de la sociedad" Douglas C. North Economista Doctorado en la Universidad de Berkeley California, Profesor de Historia dedicó gran parte de sus estudios, al éxito económico de los Estados Unidos sobre todo en la posguerra (1950) y lo fundamentó en el Desarrollo Industrial, la producción agrícola y extractiva, la urbanización, el comercio exterior, su nivel tecnológico pero sobre todo sus políticas económicas e institucionales a lo cual habría que agregar la justificación a sus gastos militares pero dentro de escenarios de paz prolongada, de todo lo anterior se desprende lo siguiente: ¿ qué camino tomará una acción de tal magnitud? jamás se justificará la destrucción, el exterminio la pérdida de vidas humanas, la eliminación de estándares de seguridad, los cambios drásticos que significan el obscurantismo y la cancelación del futuro de millones de inocentes.