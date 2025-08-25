El futbol nuestro de cada día

Santos cayó en su visita a la fronteriza Cd. Juárez para enfrentar a los Bravos de aquella localidad, los dueños de la casa vinieron de atrás para darle la vuelta al marcador y derrotar a los de la Comarca Lagunera por dos goles a uno en el estadio olímpico Benito Juárez, en juego correspondiente a la jornada seis del Apertura 2025 de la Liga MX.

La escuadra lagunera se puso en ventaja temprano, antes del cuarto de hora del encuentro ya había conseguido abrir el marcador por mediación de Dájome, que tuvo una buena actuación y marcó su tercer gol en el torneo.

Con el tanteador en contra, era lógico que Juárez apretara e insistiera más a la ofensiva, estando en casa tenía que ser más agresivo y tomar la iniciativa; pero no tenía mucha claridad en sus ataques y sus intentos terminaban con imprecisión en el pase final o sin la puntería adecuada; hasta esos momentos, Santos parecía defenderse bien y tener respuestas peligrosas, no muchas, pero suficientes para aspirar a una segunda anotación. Al término de la primera mitad, todo era miel sobre hojuelas para la oncena santista, que parecía tener el control del encuentro y ya estaba adelante en el marcador, todo indicaba que el once comarcano al fin rompería la racha negativa de veintidós partidos sin victoria como visitantes, pues Juárez en realidad no inquietaba la meta de Acevedo, mientras que Santos sí se mostraba peligroso en los contragolpes; pero el dispositivo táctico de los laguneros, que de inicio le estaba rindiendo frutos a la escuadra de La Laguna, iría desvaneciéndose a medida que avanzaba el partido.

Aunque al arranque del segundo tiempo, Santos dio la impresión de acomodarse todavía mejor en el partido, esa sensación no duró mucho, pues a medida que transcurría el juego, el acoso de los bravos empezó a ser más insistente y las respuestas laguneras más esporádicas, Juárez empezaba a ser más que Santos, que empezó a meterse muy atrás y ya casi no cruzaba la mitad de la cancha y volvía a ser el cuadro que apelaba a su buena suerte.

El partido se volvió de un lado, Juárez cada vez más incisivo, y salvo una buena aproximación de Santos con un disparo de Aldo López que Jurado sacó con las uñas, los fronterizos se adueñaron del juego.

Rodríguez hizo dos cambios que terminaron por desdibujar a su equipo, sacó a Barticciotto y a Palacios, por Ocejo y Echeverría, lo que acabó con la ya de por sí nula ofensiva santista, facilitando aún más las cosas a Juárez, que después de avisar en reiteradas ocasiones, encontró al final del partido el premio a su insistencia, dándola la vuelta al encuentro con un par de goles en menos de cinco minutos hacia el final del juego, está más que visto que Santos no se sabe defender.

Santos con seis puntos, suma casi los mismos del torneo anterior, con cuatro derrotas por dos victorias en un tercio del torneo, si las cosas siguen así, al final de la fase regular sumaría dieciocho unidades, que no le alcanzarían ni para repesca; y aunque falta mucho torneo, se ve difícil que Santos, con su plantel actual, pueda aspirar a la calificación en este futbol nuestro de cada día.