El futbol nuestro de cada día

No fuimos pocos los que pensamos que Santos iba prácticamente al matadero en su enfrentamiento ante Cruz Azul en esta jornada cinco, pues más allá de los resultados obtenidos por ambos equipos en el torneo y en la Leagues Cup, la diferencia en calidad y talento entre los planteles, así como el funcionamiento colectivo de las dos escuadras, lucían favorables para la oncena celeste; aunque los números no lo mostraran muy claramente, pues eran hasta cierto punto similares: en la Liga MX ocho puntos para Cruz Azul y seis para Santos, y en la Leagues Cup, donde ambos fueron eliminados, cuatro para la máquina (en realidad dos, más los puntos extras ganados en penales por reglamento del torneo) y ninguno para los guerreros.

Así pues, era muy remoto imaginar que Santos pudiera sacar algo que no fuera una goleada de la casa cementera, pues resultaba muy complicado pensar que la fortuna gozada por los laguneros ante Chivas pudiera replicarse ante Cruz Azul; pero el futbol tiene esas cosas extrañas e inexplicables que lo hacen ilógico e impredecible, pero también muy atractivo y emocionante.

Para el encuentro ante la máquina, el técnico Rodríguez modificó su parado táctico, utilizó una línea de cuatro, a diferencia de partidos anteriores, pero la historia parecía ser la misma, pues la primera media hora del partido ante Cruz Azul, fue una copia corregida y aumentada del juego contra Chivas, con un clarísimo dominio azul en el que los verdes ni se acercaban al área rival, al grado de que el arquero celeste casi ni había tocado el balón cuando cayó la primera anotación de conjunto capitalino.

Pero la suerte no es eterna, y no obstante que Santos fue capaz de reaccionar y emparejar los cartones en una jugada a balón parado, casi de inmediato Cruz Azul se puso de nuevo al frente, pues era tan clara la superioridad de los cementeros que los de la comarca prácticamente no salían de su media cancha.

Para colmo de males laguneros, Sordo sale expulsado por una violenta e innecesaria entrada que le mereció la tarjeta roja.

Y si estando completo Santos no tenía argumentos ofensivos, sería de suponer que con un hombre menos sus posibilidades serían mucho menores; pero por esos azares poco explicables del futbol, los guerreros se adaptaron mejor al partido a pesar de la inferioridad numérica, y no obstante el constante aluvión celeste sobre su cabaña encontró un espacio al arranque del segundo tiempo que aprovechó para volver a emparejar el marcador ante la sorpresa de propios y extraños.

Pero lo cierto es que el juego estaba de un solo lado, y como dice un refrán: “tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe” y de tanto insistir Cruz Azul encontró su tercera diana, en una jugada que yo pienso que no debió contar por fuera de lugar del anotador, pero el VAR la avaló como buena.

El triunfo de Cruz Azul fue más que justo, pues fue avasallante en el partido, más allá de la elogiable reacción de Santos con un hombre menos; pero no se puede competir teniendo solo como argumento la buena fortuna, también hace falta buen futbol para aspirar a algo serio en este futbol nuestro de cada día.