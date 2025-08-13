El futbol nuestro de cada día

El triunfo muy venturoso, aunque apretado, de Santos por 1-0 en el partido del pasado domingo frente a Chivas, fue más producto de la buena fortuna santista en el juego, que el fruto o la consecuencia de haber jugado un buen partido; fue más un regalo de la buena suerte que una conquista merecida.

Porque en honor a la verdad, los tapatíos fueron más que los laguneros a lo largo del encuentro, pero el rebaño sigue arrastrando su poca productividad ante la meta de sus rivales; y el domingo no fue la excepción, pues tuvieron varias opciones que, o las desperdició o Acevedo se encargó de frustrarlas.

Ni la actuación cuestionable del árbitro, otorgando un penalti dudoso a Chivas, hizo que cambiara el curso del partido, pues nuevamente Acevedo cebó la ejecución sin convicción de Alan Pulido y le detuvo el penal.

La falla de Chivas desde los once pasos resultó ser un golpe devastador para sus aspiraciones, pues su falta de precisión y confianza en la definición se hizo cada vez más evidente, mientras que la figura de Acevedo se agigantaba a medida que transcurría el cotejo.

Santos no se mostraba precisamente sólido en defensa, pero su arquero, Carlos Acevedo, sí estaba en plan grande, y en este encuentro se hubiera necesitado mucho más que los vanos intentos de media distancia del chiverío, que por desviados varios terminaron en las tribunas del Corona, estaba claro que esa noche nadie le haría un gol al cancerbero lagunero, que además enfrió las mejores oportunidades de los de Colomos, cuando estos lograron penetrar en su área, dejándolos con un palmo de narices y con el cero colgado del cuello.

Santos supo aprovechar muy bien la oportunidad que se le presentó con la torpeza del novato Aguirre, al empujar por la espalda a Sordo dentro del área, para un penal claro, que Barticciotto convirtió en gol de la victoria.

Aunque no fue un partido particularmente brillante de Santos Laguna, la victoria, aunque ajustada, le permite sumar tres puntos importantes en la clasificación; y como dijera su técnico Francisco Rodríguez, “Es una victoria sí o sí, son tres puntos y estamos contentos de que se hayan conseguido”.

En resumen, el triunfo de Santos fue más un resultado de circunstancias que un mérito colectivo propio; fue sobre todo, la gran actuación individual de Carlos Acevedo, deteniendo todo lo que iba entre los tres palos, incluido un penalty, Barticciotto cobrando bien desde el manchón penal, Abella salvando casi en la raya, y hasta las destacadas actuaciones por alto de Balanta y Ortega; claro que todos eso en función del beneficio colectivo, lo que permitió la victoria verdiblanca; pero con un funcionamiento grupal muy deficiente, que no contenía los embates rivales con propiedad y no generaba casi nada al frente, tal vez una de Sordo que falló solo frente al portero, aparte del penal anotado.

Pero por lo demás, para Santos todo fue sufrir los ataques de Chivas desde que inició el partido, recibió diecisiete remates a portería, muchos desviados y otros contenidos por Acevedo; once tiros de esquina en contra e infinidad de centros a su área.

En contraste, la escuadra santista solo realizó tres remates a portería, y solo dos de ellos con dirección al arco, y tuvo apenas dos tiros de esquina a favor, lo que muestra muy claramente el enorme asedio que sufrió su cabaña y lo poco que inquieto la meta tapatía.

Me comentó un buen amigo, Francisco Becerra, lagunero avecindado en tierras sonorenses: “Amigo, Santos no merecía ganar”, le contesté: “No, pero tampoco perder; y en todo caso Chivas tampoco merecía ganar.

Y abundé en mi respuesta: Santos ganó bien, no le regalaron nada, pero la suerte que tuvo hoy no será perpetua.

Lo cierto es que Santos, en general, es un cuadro sin calidad ni talento, ni en la cancha, ni en la dirección técnica, ni en la oficina.

Panorama muy desalentador para los seguidores santistas en este