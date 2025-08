El futbol nuestro de cada día

DE SANTOS LAGUNA Se paró el torneo mexicano casi un par de semanas, para dar paso a la fase de grupos de la Leagues Cup en este nuevo formato que incluye treinta y cuatro equipos participantes, diecisiete de cada liga, divididos en dos grupos, el Stage-MLS, que agrupa a los equipos gringos; y el Stage-Liga MX a todos los cuadros aztecas, pero los partidos son solo contra rivales de liga opuesta, y clasifican a cuartos de final (fase de eliminación directa) los primeros cuatro de cada grupo.

La fase de cuartos de final se jugará el 19 y 20 de agosto, pero sin interrupción de los torneos domésticos de ambas ligas y con el mismo criterio enfrentar rivales de ligas opuestas.

El torneo está confirmando lo que ediciones anteriores desnudaron, los equipos mexicanos ya no son mejores que los gringos, los resultados que se han dado hasta el momento, son una muestra muy clara de la paridad de fuerzas que hay entre ambas ligas, ya se acabó aquello del gigante de CONCACAF; y no lo mató David, no, el Goliat azteca se ha venido suicidando con la perezosa actitud asumida por el futbol mexicano en general, subestimando a los demás países del área, y olvidando el poderío económico y la capacidad de organización de la MLS, que ha tomado como modelos a seguir lo que otros deportes profesionales ha hecho desde siempre, pero adaptándolo a sus necesidades.

Hoy la MLS está, sino por encima de la Liga MX, sí al mismo nivel de la competencia azteca, es por eso el sufrimiento a que han estado sometidos los cuadros mexicanos en el presente certamen y desde hace un par de ediciones atrás.

Además, jugando en territorio americano la dificultad se vuelve mayor.

Veremos quienes logran avanzar a la siguiente fase, pero por lo pronto América, Monterrey y Cruz azul, tres de los equipos más importantes de la Liga MX ya se despiden de la competencia, además de Chivas, un histórico del futbol mexicano.

Uno de los cuadros aztecas más encuerados en esta Leagues Cup, por aquellos de las desnudadas, es el Santos Laguna, pues a la oncena lagunera le han sacado horriblemente los trapitos al sol en sus partidos disputados, poniendo en evidencia lo que tanto he señalado en esta columna, como son las carencias y limitaciones de su plantel.

El once de la comarca ha jugado tan mal como en los dos últimos torneos domésticos, dejando ver su falta de empaque y de personalidad, que aunadas al limitado talento de sus jugadores y la carencia de hombres de experiencia y calidad, dan como resultado un conjunto muy pobre en posibilidades, cuya aspiración de competir se ve topada por sus insuficientes virtudes futbolísticas, dicho en pocas palabras, es un equipo que no da para nada más; y para colmo de males, en su último partido, ante el Sounders, también fue víctima de la actitud indolente de algunos jugadores, que incluso, al final del juego, provocoó roces y reclamos entre algunos de sus jugadores.

Santos jugará su tercer partido del torneo ante el Galaxy, actual campeón de la MLS, mal presagio para los laguneros, que podrían regresar sin haber conquistado ni un puntito en la Leagues Cup, para tristeza de este futbol nuestro de cada día.