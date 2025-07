El futbol nuestro de cada día

Ni duda cabe que cada partido de futbol está lleno de sorpresas, por eso siempre digo que cada partido hay que jugarlo, no se puede ganar a priori, y mucho menos sabiendo que existen muchas circunstancias que se pueden escapar de control con facilidad; y a todo esto habría que añadirle todo lo que puedes dejar de hacer que se suponía que ya tenías dominado y era parte de tus virtudes, y peor todavía, que estas aparentes ventajas competitivas que habías adquirido te las aplique tu contrario en turno y no tengas manera de contrarrestarlas.

Algo por el estilo le sucedió a Santos al enfrentar a Puebla, el cuadro de La Laguna llegaba a su compromiso con los de la franja habiendo ganado con claridad a Pumas en la primera fecha y perdiendo con el campeón Toluca, pero teniendo un muy buen primer tiempo, en el que puso al campeón de rodillas en esa primera parte del cotejo.

Y todo esto con una gran virtud exhibida por los laguneros: la alta presión sobre el rival, que Santos exhibió en estos partidos, aunada a una buena pegada en la meta contraria, lo que hizo pensar que los guerreros habían encontrado, con esta forma de pararse en la cancha implementada por su técnico Francisco Rodríguez, la fórmula para revertir la inercia negativa que venían arrastrando desde hace un par de torneos, por decir lo menos; pero cuando se pensaba que ante Puebla, un cuadro de los más débiles de la competencia y que había caído en sus dos compromisos iniciales de la competencia, el once santista volvió a las andadas.

Curiosamente, Puebla le dio a Santos una sopa de su propio chocolate, pues los camoteros superaron a los santistas con los mismos argumentos con los que Santos había derrotado a Pumas y que también le habían rendido dividendos, aunque fueran parciales, ante el poderoso Toluca.

La alta presión desde la salida lagunera que ejercieron los poblanos, resultó veneno puro para los hombres de Santos, que no solamente no se la pudieron sacudir nunca, sino que tampoco pudieron ejercerla como el argumento que los guerreros habían esgrimido en sus duelos previos; y lo peor, que tampoco tuvieron el antídoto para contrarrestarla, porque el técnico Francisco Rodríguez no supo que hacer para que su equipo reaccionara y también tuviera una respuesta ofensiva.

El marcador no fue más claro por algunas intervenciones acertadas de Carlitos Acevedo y por las propias limitaciones ofensivas del conjunto poblano, que dejó escapar varias oportunidades claras.

Santos volvió a ser un conjunto con muy limitada capacidad, tanto en defensa como en ataque, pareciera que sus jugadores se olvidaron súbitamente de lo que bajo la tutela de Rodríguez, se suponía que ya habían asimilado, evidenciando claramente las limitaciones en calidad de su plantel, su falta de profundidad futbolística y su inconsistencia o irregularidad, pues su falta de continuidad en el rendimiento fue más que evidente, sobre todo porque no pudo replicar las virtudes mostradas en sus encuentros previos frente a un rival mucho más débil que los anteriores, está visto, pues, que una golondrina no hace verano.

Talento escaso, una realidad que limita a Santos en este futbol nuestro de cada día.