El futbol nuestro de cada día

Arrancó el torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, un nuevo inicio de la acción en el futbol mexicano, con la misma perspectiva para los dieciocho equipos de la competencia, ganar el campeonato; pero no con las mismas posibilidades para todos, porque está más que claro el hecho de que, en los últimos años, casi siempre son cinco los contendientes con verdaderas posibilidades para llevarse el título: Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres, seguidos de otro grupo de tres o cuatro cuadros que también suelen estar presentes en la lucha, pero con menos regularidad que los anteriores, éstos son León, Pachuca, Chivas y Pumas; luego viene el resto de la caballada, algunos menos flacos que los demás, lo que de repente les abrirá la oportunidad de colarse a la postemporada; pero los demás quedarán sumidos en una mediocridad que solo les alcanzará para luchar por no ser el peor de la temporada.

En los primeros juegos del torneo es difícil que, más allá de las especulaciones, los equipos se muestren a plenitud, porque todavía no están a punto, aunque en algunos casos se puede vislumbrar lo que se puede esperar de ellos para bien o para mal, sin que esto sea un hecho totalmente consumado, porque siempre hay sorpresas.

Por lo pronto Santos inició con el pie derecho, no solamente debutó en el certamen con una victoria, sino que lo hizo por goleada, dándole un fuerte achuchón a Pumas, al son de tres goles a cero.

Es indudable que la escuadra lagunera mostró una sensible mejoría, pues mostró una cara muy diferente a la de los dos últimos torneos, y no lo digo por la goleada, pues atravesando los guerreros por uno de sus momentos más malos ya le había propinado una a Cruz Azul en el Clausura 2024, sino porque contra Pumas hubo una idea futbolística clara, más allá de que el estilo pueda ser o no el más agradable, al fin y al cabo, lo que el once de la comarca necesita ahora es ganar a como dé lugar.

Francisco Rodríguez, estratega santista, confirmó que su filosofía futbolística privilegia el orden táctico, partiendo de la solidez defensiva y desplegándose al frente con transiciones veloces y largas, que le permita llegar con rapidez a la meta rival; pero con la agradable sorpresa de que esto no implica retrasar líneas esperando al enemigo, sino ir a buscarlo en su propia cancha con una presión alta, buscando desarmarlo rápido para atacarlo con decisión.

Esta estrategia implica un enorme desgaste físico, para el que su cuadro debe estar muy bien preparado, tanto en lo físico como en lo mental.

Ante Pumas, Rodríguez obtuvo una gran respuesta de sus hombres, que vieron rendir frutos de la idea de su mentor con un excelente triunfo, y muy particularmente en sus dos primeras anotaciones, que fueron producto de esa alta presión que provocó los errores defensivos del rival que se tradujeron en anotaciones santistas.

Una golondrina no hace verano, pero tres puntos ya están en las alforjas laguneras; ahora, a confirmar ante el campeón Toluca que se va por buen camino en este futbol nuestro de cada día.