El futbol nuestro de cada día

Al momento de escribir esta columna se jugaba el primer encuentro de semifinales del Mundial de Clubes entre Chelsea y Fluminense, duelo entre uno de los grandes de Inglaterra y uno de los grandes de Brasil, fue la primera vez que estos conjuntos disputaban un partido, nunca se habían visto las caras ni siquiera en un amistoso, y ahora se encontraron en la semifinal de un campeonato mundial de clubes.

Los enterados no dudaron en señalar como favorito al club británico, dejándose llevar por aquello de que el mejor futbol se juega, hoy por hoy, en el viejo continente, aunque los partidos hay que jugarlos, pues nadie gana a priori, y menos cuando no hay antecedentes como en este juego.

Si bien en la cancha son once contra once, y quien supo sacar mayor provecho de sus virtudes e imponer condiciones salió victorioso.

Fluminense es un conjunto veterano, con varios de su hombres rebasando los treinta y tantos años, contrastando con la juventud de los londinenses, que les permitió ser más dinámicos y propositivos en el partido para finalmente inclinar con cierta facilidad la balanza a su favor, no obstante de un par de momentos favorables al Flu, en un penal no marcado a su favor y un balón sacado en la misma raya, que pudieron dar un rumbo diferente al cotejo; pero los hubieras no existen, y los londinenses terminaron imponiendo sus condiciones y son el primer finalista del torneo.

SELECCIÓN MEXICANA

La victoria del tricolor mexicano en la Copa de Oro de CONCACAF, que sin duda merece celebrarse, como debe hacerse con toda victoria, puede resultar en una cortina de humo que esconda la verdadera realidad futbolística de la selección, que a un año de la celebración de la copa del mundo sigue siendo un montón de dudas que su director técnico Javier Aguirre no alcanza a disipar.

El seleccionado mexicano está estancado de hace tiempo, incluidas las gestiones de varios estrategas que antecedieron al Vasco, y éste no ha sido capaz de implementar algo que le permita avanzar, que vaya disipando esa dudas, que por momentos se hacen más densas inclusive; si bien es cierto que se ha mejorado en algunos aspectos, muy pocos, por cierto; pero en términos generales, como la generación y creatividad ofensiva, siguen siendo un galimatías sin resolución para Aguirre.

El Vasco, como técnico, es un buen “bombero”, pero como cuando ha tomado la iniciativa de un proyecto que requiere de un futbol propositivo, casi siempre se atora, basta revisar su historial como técnico.

Un año es tiempo suficiente para alguien con más capacidad en ese aspecto.

SANTOS LAGUNA

El próximo fin de semana arranca el torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, y apenas empiezan a llegar los refuerzos para la escuadra lagunera, resulta difícil pensar que se haya dejado pasar tanto tiempo para incorporar a los nuevos jugadores para el equipo, que además llegan con etiquetas no muy prometedoras, pues se trata de jugadores que proceden de equipos medianos; ojalá que crezcan con Santos en este futbol nuestro de cada día.