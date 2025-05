El futbol nuestro de cada día

Toluca terminó siendo mucha pieza para Tigres, había sacado un empate en la visita que le daba cierta comodidad para el encuentro de regreso en la Bombonera de la capital mexiquense; pero los Diablos no se guardaron nada en la vuelta, y como si fueran abajo en el marcador global, se lanzaron con todo sobre la portería felina y terminaron aplastando al cuadro nicolaíta, pues el marcador de tres por cero es apenas justo reflejo de la superioridad choricera en el cotejo de vuelta.

Y no es que Tigres haya resultado un flan o haya sido un felino sin colmillos, pues los dirigidos por Guido Pizarro son un cuadro sólido y bien conformado, que también tuvo sus momentos importantes en el encuentro, pero no pudieron sacar provecho de ellos, ante un conjunto que los supo contener y no los dejó crecer ni en la ida ni en la vuelta.

Toluca está jugando excelente, Mohamed conoce muy bien a su plantel y les saca lo mejor a cada uno de sus elementos, tiene un buen cuadro bajo, una línea media consistente y un ataque demoledor, el mejor del torneo.

Sin dudas, el nivel que están mostrando los jugadores toluqueños es notable y muy parejo, pero lo que están jugando Ruíz, Angulo, Juanpi, Alexis y Paulinho, es sobresaliente.

Pero mención aparte merece Alexis Vega, está jugando impresionante, cubre terreno de manera bárbara, la velocidad con que se desplaza con el balón amarrado a los botines, la inteligencia para encontrar el mejor rumbo de la jugada y asistir al compañero mejor ubicado, así como su disparo de media distancia lo han convertido en un jugador clave para Toluca.

En la otra semi, que se disputó en medio de un clásico, América vs Cruz Azul, que a últimas fechas se ha vuelto más apasionante, la máquina cometió errores que le costaron mucho; en la ida, jugando bien se fue adelante en el marcador, pero cuando se suponía que, con la obligación del América de ir por el empate, y siendo superior a su rival hasta ese momento, podría encontrar mejores oportunidades e incrementar el marcador; pero vino la tontería de Rivero, que de héroe anotador del gol de la ventaja, se convirtió en el villano del juego al dejar a su equipo en inferioridad numérica, y si bien es cierto que los celestes ganaron ese partido, no lo pudieron hacer por un tanteador más cómodo.

Y luego en el duelo de vuelta, vino el peor de los errores, se olvidaron de hacer todo lo que tanto les redituó en el torneo, el futbol de propuesta ofensiva que los llevó hasta la semifinal.

Ante un rival como el América, eso es prácticamente un suicidio, las cremas aprovecharon que la máquina les regaló la iniciativa y bombardearon sin misericordia la meta de Mier, que como Rivero, pasó de héroe a villano, pues cuando Cruz Azul encontró un contragolpe que los puso dos por cero en el global, el colombiano le allanó a las Águilas el camino, al regalarles un penal que trajo la brava reacción americanista, lo demás estaba más que anunciado, América ganó, empató el global y ya está en la final.

El duelo Toluca vs América promete ser muy parejo y trepidante, pero sobre todo, digno de una final de postín en este futbol nuestro de cada día.