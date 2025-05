El futbol nuestro de cada día

Se jugó el último partido del Play-In del torneo de Clausura 2025 de la Liga MX, mismo que definiría el boleto restante para los cuartos de final de la competencia.

Los Pumas de la UNAM, que habían derrotado a Juárez en la primera etapa de esta instancia, se medirían a Monterrey, que por reglamento tendría una segunda oportunidad después de caer derrotado por Pachuca, que con el triunfo se llevó el primer ticket del Play-In a cuartos de final.

El juego por el último billete a la liguilla por el título del Clausura 2025 se jugó en el estadio BBVA, casa del Monterrey, dada la mejor posición de los regios en la clasificación de la fase regular de la competencia liguera.

Por jugar en casa, la escuadra que salía como favorita, era la oncena rayada, que además cuenta con una de las mejores plantillas del futbol mexicano; sin embargo, su irregular desempeño a lo largo del certamen liguero, por los supuestos problemas en el vestidor del conjunto regio, hacían pensar que Pumas, podría tener algún chance de avanzar a la liguilla por el campeonato, El duelo comenzó cerradito, pero con ligero dominio universitario, y como dice el dicho: “el que perdona pierde”, y como los felinos dejaron escapar algunas llegadas interesantes pues finalmente se cumplió el adagio.

Monterrey tardó en meterse en el partido, muy poco al frente durante la primera mitad, pero como Pumas no atinaba a acertar sus oportunidades, los regios fueron acomodándose y equilibraron el cotejo.

En el complemento Monterrey ya se mostró con mejores ideas y más fuerza ofensiva, con la inclusión de Canales y antes del cuarto de hora abrió el [email protected] A Pumas afectó la ausencia del “Memote” Martínez, por más que Funes Mori haya jugado bien, seguramente porque el cuadro del pedregal está más acostumbrado a la presencia del mexicano, que además pasa por un buen momento; y a ese detalle súmele la lesión de Carrasquilla en el primer tiempo, para que la ofensiva puma se fuera perdiendo en el transcurso del juego; y para colmo de males auriazules, vino la expulsión de Ruvalcaba, que le dio la oportunidad a los regiomontanos de apoderarse del control del encuentro.

Con la necesidad de Pumas de ir al frente sí o sí, Monterrey fue encontrando los espacios para llegar con más frecuencia sobre la meta universitaria, hasta que llegó el segundo tanto de los dueños de la casa, que ya le dio un rumbo definitivo al partido, y su boleto de liguilla a los Rayados.

El juego terminó caliente, más por la impotencia puma que por otra cosa, pues el triunfo rayado fue más que inobjetable; pero Efraín Juárez, técnico puma, que había tenido algunos dimes y diretes con Demichelis, estratega regio durante el partido, quiso cobrarse algo de la derrota y se fue contra el técnico rayado; sin embargo, la cosa no pasó a mayores.

Ya están listas las series de los cuartos de final del torneo: Toluca vs Monterrey; América vs Pachuca; Tigres vs Necaxa y Cruz Azul vs León, los favoritos son los choriceros, las águilas, los felinos y la máquina, pero en liguilla por el título no hay enemigo pequeño y todo puede suceder en este futbol nuestro de cada día.