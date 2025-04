El futbol nuestro de cada día

Visitar al Toluca nunca ha sido fácil para ningún equipo, los Diablos suelen ser intratables en su infierno rojo de la Bombonera toluqueña, por lo que no resulta extraña la derrota once para Santos, sobre todo en las condiciones en las que llegó el once lagunero a su compromiso con los choriceros, como último de la tabla del Clausura 2025.

El favorito lógico, de acuerdo con su posición en la tabla y el momento por el que atraviesa, era el conjunto mexiquense, los ahora sublíderes del torneo, son un cuadro muy sólido, bien dirigido y con muy buenos jugadores.

Y esto se reflejó de manera muy clara en diferentes pasajes del duelo ante los guerreros, lo que finalmente definió el resultado.Santos tuvo un buen inicio de partido, en el que fue capaz de quitarle la posesión del balón a Toluca y lo metió en algunos problemas; pero luego apareció la inconsistencia de los guerreros, se desdibujaron y el balón cambió de dueño, con la diferencia de que la capacidad de los rojos es muy diferente a la de los verdes, ayer de negro, para terminar el primer tiempo a tambor batiente, con un par de buenas anotaciones.

Mientras que Santos, cuando tuvo el esférico bajo su control, solo mostró esbozos de capacidad ofensiva, el chorizo power capitalizó dos de las varias oportunidades que generó en su buen cierre del período inicial.

Con el dos por cero a su favor, las múltiples llegadas que generó en la primera mitad y la posibilidad de alcanzar el liderato si lograba un marcador bien holgado, todo hacía pensar que Toluca aplastaría a Santos con una goleada sin piedad.

Pero no, para el complemento la oncena santista se reordenó y le robó la posesión de la de gajos a los diablos y empezó a empujar con fuerza y con buenas evoluciones ofensivas, metiendo en serios problemas a la zaga roja; pero mientras los choriceros cascaron dos de sus varias oportunidades del primer tiempo, los guerreros solo tuvieron capacidad para buenas llegadas y apenas un solo gol a pesar de ellas.

Esa es la diferencia entre tener un cuadro con la capacidad de jugadores como Vega, Paulinho, Angulo, Ruiz y Gallardo, por mencionar algunos, cuya probada capacidad hace de Toluca un cuadro de gran empaque y solvencia.

Mientras que Santos tiene un plantel de jugadores que están muy lejos de la calidad de los toluqueños, por lo que, a los laguneros, jugando por momentos mejor que su rival, simplemente no les alcanzó más que para apretar un poco el marcador.

Es una gran tristeza que hoy en día, la afición de Santos se tenga que conformar con aspirar a derrotas honrosas, qué lejos están los días en que la ilusión por el título estaba acompañada de posibilidades bien reales de ganarlo.

Ojalá que el presidente de Santos, Aleco Irarragorri, tenga, la capacidad de recuperar para la noble afición santista, esas posibilidades reales de soñar con llevar a las vitrinas del club, el séptimo trofeo de campeón de liga, posibilidades que hoy están totalmente perdidas.

Penosamente, para el torneo actual, ya solo queda esperar a que termine y se quede clavado en el corazón santista como su peor torneo en este futbol nuestro de cada día.