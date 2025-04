El futbol nuestro de cada día

Santos sufrió una nueva derrota, esta vez San Luis fue el victimario.

Los tuneros se levantaron de un dos por cero en contra y dejaron a la tribu lagunera con un palmo de narices, cuando todo mundo pensaba en la posibilidad de una victoria rotunda de los dueños de la casa; pero apareció lo que ha sido la cruz de los guerreros a lo largo de la competencia: una perniciosa inconsistencia que no se puede sacudir la escuadra santista y que se ha vuelto una muy mala compañía.

Santos tuvo un buen primer tiempo, tomó una ventaja de dos goles, que inclusive pudo ser más amplia, pero perdonó y fue dejando crecer a San Luis, que apretó y se acercó en el agregado del primer tiempo.

La parte complementaria fue de los potosinos, se adueñaron de la posesión del balón sin que los guerreros lo pudieran evitar, ni siquiera con los cambios que hizo Ortiz tratando de recuperar el control del juego, poniendo de manifiesto de nuevo la tan cacaraqueada estrechez de calidad y talento que padece el conjunto verdiblanco.

Los cambios que realizó el técnico santista no solo no rindieron frutos, sino que dieron la impresión de facilitarle más las cosas a la oncena visitante.

Lo que fue el gozo inicial de la afición santista con la ventaja de dos por cero, pronto se fue diluyendo hasta irse al pozo con la voltereta tunera; y si nos apuramos un poco, el marcador final hasta pudo por ser más holgado para la visita.

Con este resultado, Santos regresó al último sitio de la tabla de posiciones, pero nuevamente en solitario, anclado en siete puntos, y siendo el equipo con más derrotas del presente torneo.

Muy caro está pagando la dirigencia lagunera su fallida estrategia, apostándole a los jóvenes valores santistas, pero sin darles el cobijo pertinente con hombres de experiencia mucho más calificados que los que han llegado, salvo muy contadas excepciones.

El modelo de negocio de Santos, tan aplaudido en tiempos pasados, hoy recibe fuertes críticas por la ausencia de resultados, el equipo de la comarca se ha venido alejando de los primeros sitios y por consiguiente de la posibilidad de calificar; vamos, ahora no están ni para el repechaje.

Santos regresó, para tristeza de sus aficionados, a las épocas de la lucha por el no descenso; que hoy, para fortuna de sus dueños, no existe; pero que, al paso que marcha el once verde, bien tendrían que pagar una buena lana por mala posición en la tabla de cocientes; por lo que, si no ha habido inversiones importantes desde hace varios torneos, sin los dineros de la multa las inversiones escasearían más.

Al día de hoy, Santos está en el lugar trece de la tabla de cocientes, pero si terminara muy abajo al final del torneo, se verá obligado a pagar muchos millones de pesos, que mucha falta le harían para reforzarse para a la siguiente campaña.

La lana que está en juego es de sus dueños, esto está muy claro; pero quienes consumen el producto que vende el club son aficionados y patrocinadores, los primeros ya se están hartando, los segundos no tardarán, y entonces dónde quedará su exitoso modelo de negocios, en este futbol nuestro de cada día.