El futbol nuestro de cada día

Dice un dicho, que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, nunca ha sido esto más cierto que en el caso de Santos en su duelo contra Tigres, pues los laguneros llegaron a su duelo con los poderosos felinos nicolaítas, que son terceros de la clasificación, siendo uno de los cuadros más débiles y uno de los coleros del campeonato, por lo que todos las hándicaps estaban en su contra, nadie daba un cacahuate por los de la comarca en este partido; pies encima de todo esto, el cuadro santista prácticamente se hizo el harakiri con un par de autogoles, y para colmo Brunetta se destapa con un golazo impresionante para una goleada de tres por cero a favor del conjunto de San Nicolás, que ciertamente mereció la victoria porque fue mejor, pero se le allanó mucho el camino con la mala fortuna lagunera.

El primero de los autogoles se presenta cuando el marcador se encontraba empatado sin goles, y si bien el conjunto felino era mejor los de La Laguna también habían llevado algún peligro sobre la meta de Nahuel, y ya sabemos que un marcador en ceros está para cualquier lado; pero la fortuna estaba del lado de los dueños de la casa, que se encontraron con un gol que no es que no hayan buscado, pero que cayó de manera inesperada, y con toda la carga de desmoralización para los verdes, que habían aguantado bien y tenían respuesta para los felinos a rayas.

Luego vino el bombazo sensacional de Brunetta que puso las cosas más claras, ya después siguió el infortunio comarcano con el otro autogol que acabó con cualquier aspiración verde.

Seguramente el resultado ha sido justo, pero el marcador no lo fue, porque los locales fueron mejores, pero no tanto como para una diferencia tan amplia y determinada por la adversidad de dos goles auto encajados en su propia cabaña por la visita.

Pero más allá de como hayan sido los goles que costaron la derrota ante Tigres, no se puede soslayar la debilidad del conjunto santista, pues el resultado contra el León no es la realidad de Santos, y esta goleada sufrida ante Tigres, si bien fue circunstancial, pone en contexto real la situación de la oncena verde, como lo he señalado insistentemente, los de la comarca lagunera tienen un plantel muy limitado, tanto que la sola ausencia de Barticciotto, puso en evidencia un ataque tan enclenque que sin el chileno en la cancha prácticamente desapareció, pues es un hecho más que claro que Barti no tiene un sustituto natural, y eso disminuye mucho las posibilidades de gol de la escuadra guerrera, que por más que Santos haya tenido cierta capacidad de respuesta ofensiva ante Tigres, careció de un referente a quien buscar en el área rival, y así la evoluciones ofensivas de Santos se convertían en solo esbozos, en apenas endebles intentos que difícilmente inquietaron a Nahuel Guzmán.

En zona defensiva Santos sufre mucho, pero sobre todo en los balones por alto, por lo que Fernando Ortiz debe trabajar mucho más en este renglón, pues no se puede concebir que habiendo sido él un gran defensa central a su equipo lo dañen tanto por esta vía, minando mucho más sus posibilidades en este futbol nuestro de cada día.

Armando Navarro Ló[email protected]