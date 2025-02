El futbol nuestro de cada día

Ya parece cantaleta, Santos sufrió una nueva derrota, la sexta del torneo en igual número de juegos, pero hay que agregarle las que viene arrastrando de manera consecutiva desde la campaña anterior, que son tres más, para sumar nueve reveses en serie.

Es tal la pobreza futbolística del cuadro santista, que ya se especula sobre si será capaz de ganar, aunque sea un partido en el certamen; inclusive, algunos más pesimistas se preguntan si podrá sumar algún punto.

Claro que suena muy exagerado, ya que la historia registra a cuatro instituciones que concluyeron un torneo sin ninguna victoria: Ciudad Juárez en Apertura 2009, Atlético Potosino en el Prode 1985, Veracruz en Clausura 2019 y Monterrey en Clausura 2020; aunque este último con la salvedad de que dicho torneo fue finalizado en la jornada 10 debido a la pandemia por COVID-19.

Y el récord de menos puntos conseguidos cuenta con una coyuntura especial; Veracruz sumó cero unidades en Clausura 2019, pero esto luego de una sanción de parte de FIFA que descontó los cuatro puntos obtenidos en ese torneo y 2 de la campaña anterior; aunque de igual forma los cuatro puntos representaban ya, la peor marca de la historia del futbol mexicano.

Resulta pues, muy difícil, pensar que esto pueda llegar a suceder, lo que representaría la mayor tragedia Ya deportiva en la máxima categoría del balompié azteca.

Además de que no se puede ser tan malo, como para no sumar algunos puntitos en la competencia, por más que el panorama luzca muy sombrío, pues siempre habrá algún encuentro en que tu rival sea más que tu a lo largo de los diecisiete partidos de la fase regular del torneo, lo que malo tampoco es un gran consuelo.

De la derrota ante Necaxa, después de un inicio desastroso, en el que en el primer cuarto de hora Santos ya perdía por dos a cero, habría que rescatar la reacción del cuadro lagunero, que lejos de derrumbarse por los dos mazazos recibidos tan temprano, tuvo los arrestos de emparejar los cartones en el siguientes quince minutos con dos anotaciones de Aldo López, lo que de sí ya era muy significativo, pues Santos solo había anotado dos goles en todo el torneo, y ambos de penal, pero no le alcanzó el esfuerzo y recibió una tercera anotación que definió todo.

Santos no puede extender los pocos lapsos de futbol aceptable que por momentos llega a mostrar, se muestra muy inconsistente a lo largo de cada partido, por lo que no le ha alcanzado para cuando menos empatar algunos partidos en los que pudo aspirar a más. Más allá de lo que sus rivales han podido hacer en los partidos jugados hasta esta jornada, en algunos de ellos, los resultados han pasado más por lo que Santos no logra hacer por las limitaciones de su plantel, que se queda muy corto en su despliegue futbolístico, por más que sus jugadores se esfuercen.

Ojalá que los recién llegados, Gutiérrez y Barticciotto, que ya jugaron, aporten talento y calidad, para levantar el nivel de futbol de la oncena santista y se pueda rescatar algo en este futbol nuestro de cada día.