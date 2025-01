El futbol nuestro de cada día

Santos sufrió su tercera derrota del torneo al caer frente al campeón América por cuatro goles a uno, y sigue sin poder sumar puntos en el que ha sido un arranque desastroso de este Clausura 2025 de la Liga MX.

Como su propio técnico, Fernando Ortiz lo declaró en la rueda de prensa después del juego, decir que Santos tuvo alguna mejoría sería de locos, pues perdió por goleada, más allá de que, en efecto, en este partido mostró más idea y profundidad al frente, teniendo ciertos lapsos de lucidez futbolística; pero el encuentro se debe juzgar completo, y si bien se tuvo un ligero avance, la historia fue casi la misma y se perdió.

Lo curioso del asunto es que esos breves momentos de lucidez fueron generados por los elementos jóvenes del cuadro lagunero, que por su propia novatez no fueron aprovechados debidamente, y las oportunidades se esfumaron tristemente.

En cambio, los goles recibidos, fueron claros errores defensivos de las líneas en las que aparecen los jugadores de mayor experiencia de la alineación, la zona de contención con Aquino y Guémez; y la línea defensiva donde están Santamaría y Abella.

En pocas palabras, al frente hubo más llegada sin muchos frutos, pero a la defensiva todo fue una fiesta para el rival, que no tuvo compasión y clavó cuatro pirulos.

Esto pone de manifiesto lo que se ha venido señalando desde tiempo atrás, y ya parece disco rayado, pero es una realidad lacerante, Santos es un equipo sin calidad ni talento en sus hombres de experiencia y cierto potencial dormido y sin desarrollo en algunos de sus jóvenes, que no en todos, porque hay muchos que son solo jugadores promedio.

No sabemos que le habrá ofrecido la directiva lagunera a Fernando Ortiz, para convencerlo de venir a dirigir a Santos, de antemano sabemos su pasado santista, fue campeón con los laguneros en el Clausura 2008, y es indudable que siente cariño por la institución, pero después de dirigir a clubes como América y Monterrey, algo debe haber puesto Santos en la mesa para que aceptara venir, aparte del dinero, claro está; pero de alguna manera el Tano ya se ha formado un prestigio como técnico, y no todo debe ser cuestión de plata en su carrera como timonel, seguramente hubo la promesa de reforzar debidamente al plantel, sobre todo si tomamos en cuenta que Santos terminó último en el pasado torneo, y fue precisamente su pobre y limitado plantel el principal causante de su lamentable rendimiento.

Hay que recordar que el técnico que lo precedió fue Nacho Ambriz, estratega que inclusive tiene una trayectoria más amplia que la del Tano, y que inclusive ya fue campeón como técnico en el futbol mexicano.

Por eso es de suponer que algo le debieron ofrecer en el tema de refuerzos que hasta el momento no le han cumplido, pues los hombres que han llegado no se han mostrado como tales hasta el momento.

No ha hablado Ortiz, hasta ahora, de renuncia o algo por el estilo, pero no debe estar contento con la plantilla que tiene, él sabe perfectamente que no le alcanza para mucho, los resultados hablan por sí solos, tres juegos, tres derrotas, cero puntos y sotaneros de este futbol nuestro de cada día.