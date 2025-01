El futbol nuestro de cada día

Santos cayó nuevamente, ahora fue en su visita a los Tuzos del Pachuca, en la jornada dos del este incipiente torneo de Clausura 2025 de la Liga MX.

El cuadro de la comarca no da muestras de mejoría y sigue clavado en una inoperancia futbolística que ya da pena, pero que preocupa mucho más, pues los dirigidos por Fernando Ortiz no encuentran el rumbo y lucen como un conjunto desorientado.

El Tano Ortiz mueve a sus hombres, algunos por necesidad, pero otros intentando encontrar la llave que le pueda abrir la puerta con resultados positivos. Pero no encuentra la fórmula para hacer que su equipo camine adecuadamente, por más que él insista en que le gusta la disposición y actitud de sus jugadores, que sí las tienen; pero lo que no aparece es el talento, la capacidad y la calidad necesarias para que la escuadra santista tenga verdaderas posibilidades de ganar los partidos; vamos, de perdida aspirar al empate.

Santos es el único cuadro del torneo que no ha sumado ni un solo punto, es cierto que el torneo apenas empieza, pero no se ve ni un atisbo de mejoría en el once lagunero, no se percibe avance alguno hasta estas fechas.

Pero lo más dramático, porque a mí me parece que ya lo es, es que la directiva que encabeza Aleco Irarragorri, no parece estar preocupada por la triste situación del conjunto de la comarca, ojalá que esté ocupada en buscar verdaderos refuerzos, porque los tres jugadores que se han sumado al plantel no responden a este calificativo. Según la Real Academia Española, refuerzo es aquella pieza o reparo que se pone para hacer más sólido o resistente algo.

En el futbol, los refuerzos son jugadores que son adquiridos por un club, al comienzo de la temporada o de un torneo, con la misión de hacer más fuerte al equipo con el ya se cuenta para las competencias que se disputarán.

Otros más rigurosos afirman que un refuerzo es aquel jugador que llega para ponerse la camiseta, salir a jugar y rendir desde el inicio, sin adaptación ni nada.

Cualquiera que sea el concepto que se aplique, los que han llegado no responden a estas aseveraciones, y no es precisamente culpa de ellos, a ellos los trajeron para sumar esfuerzos, pero si sus esfuerzos no son suficientes o de la calidad necesaria, la culpa es de quien los escogió y decidió traerlos.

Santos es un equipo falto de talento y calidad, lo hemos señalado desde hace tiempo, tiene jugadores jóvenes con ese potencial, y seguramente podrían llegar a ser grandes jugadores; pero hoy, después de varios torneos, siguen siendo promesas sin cristalizar.

Lo más triste es que se les está escapando el tiempo, y algunos ya están entrando en una edad en la que ya deberían ser toda una realidad.

La directiva no los ha sabido arropar con jugadores que los hagan crecer, y los que pudieron haberlo hecho se fueron rápido de la institución.

El tiempo pasa y Santos sigue en lo mismo de hace varios torneos, estancado en la mediocridad y sumido en la parte más baja de la tabla, en el sótano de la clasificación, y desde ahí todo se ve muy cuesta arriba en este futbol nuestro de cada día.