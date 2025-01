El futbol nuestro de cada día

Arrancó el Clausura 2025 de la Liga MX, Santos visitó a Chivas en el Akron en la inauguración de la competencia y sufrió su primera derrota del certamen, cayendo ante los tapatíos por la mínima diferencia, con un gol del “Piojo” Alvarado, que antes había fallado un penal.

No tuvo que hacer mucho Guadalajara para sacar el triunfo, el cuadro tapatío tiene sus propios problemas, pero le bastó solamente lo necesario, que fue marcar un gol ante un rival inofensivo, incapaz de llegar con peligro sobre su portería, y dándose además el lujo de errar una pena máxima.

El partido fue el típico encuentro de inicio de campeonato, con dos conjuntos, cuyos técnicos no encuentran todavía cuál será su once inicial, y que para este partido todavía ensayaron con un cuadro diferente al del último encuentro en el cierre de su pretemporada. En el caso de Fernando Ortiz, timonel lagunero, hizo cinco cambios en relación al once inicial en el empate contra Mineros en su último juego de preparación; aunque tres de esos elementos terminaron jugando en el la alineación que finalizó ese partido.

Está más que claro que el Tano sigue buscando su once ideal, aunque hay que destacar que sus tres refuerzos sí han están estado considerados de inicio en los últimos juegos y al arranque del certamen, pero también hay que señalar que su concurso no ha sido suficiente para darle otra cara al equipo, cuando menos hasta el momento.

Habrá quien afirme que hay que darles tiempo, pero eso es lo que menos tiene la oncena santista, y más ahora que perdieron su primer encuentro liguero.

Santos ya acumula nueve partidos seguidos sin ganar y siete son derrotas; tiene 15 salidas seguidas sin triunfo y una oncena son reveces; y sólo ha ganado uno de sus últimos 22 partidos en cancha ajena; esto último a propósito de que tiene otra salida en la jornada dos visitando a Pachuca.

Así que tiempo no hay, a Santos le super urge un triunfo que se antoja difícil que llegue pronto, pues después de visitar al Pachuca recibirá al campeón América, que ciertamente está utilizando un cuadro alterno en este arranque de torneo, pero que tal vez para ese encuentro ya vaya reincorporando a algunos de sus titulares, lo que complica más la esperanza de que llegue pronto un triunfo lagunero en la presente campaña.

El desempeño de la escuadra santista no es diferente del torneo pasado, es más. por ahí escuche a alguien decir que parecía que Nacho Ambriz no se había ido, porque juega a lo mismo y los refuerzos llegados no marcan diferencia, Abella y Gúemez apenas cumplen; y Dájome no da ni un destello de ser un aporte verdadero.

Y aunque Ortiz mantiene la esperanza de que su directiva le acerque algo más y que sea un verdadero aporte, se ve lejana la posibilidad, por lo que la afición ve con tristeza el futuro inmediato de su equipo.

Y vaya que le hace falta mucho al equipo lagunero, nada mas un verdadero orquestador y un real eje de ataque, un “killer” de a de veras.

Me parece que este Santos es el mismo perro del campeonato pasado y además, con las mismas garrapatas, en este futbol nuestro de cada día.