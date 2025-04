El fin no justifica los medios en el caso de los aranceles

Existen lecturas y escritores que dejan una profunda huella sobre todo porque nos envuelven como un Daimon, desde lo valioso de sus ideas a descifrar los rumbos de nuestro tiempo, es el caso de la doctora Graciela Pogolotti, escritora cubana que desde la compilación de sus artículos nos permite ubicar un nuevo pliego de perplejidades, al interpretar las corrientes políticas e históricas que mueven a la humanidad. Los liderazgos peligrosos que como en un tablero de ajedrez cambian las circunstancias con un juego maestro de poder.

Siguiendo esta ruta hoy parece una utopía el término economías en desarrollo o nuestro orgullo republicano como el de muchos otros países: libres, soberanos e independientes términos que han sido vulnerados con el fin de demostrar en dónde está el verdadero poder sin necesidad de una guerra, sino aparecer en una tabla para el cobro de aranceles, así todas las relaciones comerciales están a la deriva, Donald Trump se ha convertido en el aluvión del comercio exterior. ¿Qué decisiones deberán tomar las economías asiáticas después de sus esfuerzos de transformación? Corea como ejemplo: hasta el año 2012 organismos mundiales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial colocaban sus políticas como modelos de economía estable a pesar de las secuelas de la crisis de 2008 generada en Estados Unidos.

Sus transformaciones fueron encaminadas al apoyo de la inversión extranjera, el fortalecimiento de la Industria de Bienes de Capital y mayor colocación e inversión en tecnologías, en resumen este país colocó al comercio exterior como un proceso continuo de crecimiento a través de la sustitución de importaciones. ¿Cuál será el impacto en países miembros de la Unión Europea, de Japón, de China, con el 145% de aranceles? ahora sería poco probable pensar en una diagnosis, no hay ruta de claridad, me atrevo bajo la probabilidad del azar a considerar a Nigeria el gigante del Delta que representa una quinta parte de la población de África Subsahariana cuyos ingresos por la vía del petróleo representaban hace unos años el 95% de su comercio exterior.

Hoy la amenaza arancelaria es un acto de fuerza irracional lo que advertía Pareto, un estudioso de la barbarie, al considerar que las dominaciones se transforman sin cesar: zorros cargados de astucia e ideas, pero que han perdido la fuerza elemental de los primitivos leones, en tanto su proceder está fuera de toda norma moral y se guían por una rusticidad política. En el caso de México hay opiniones divididas hay quienes observan con optimismo una oportunidad de crecimiento y quienes no lo comparten me sumo a este grupo, excelente la división de enfoques esa es la riqueza de la libertad de opinión fundamento mi hipótesis: la Política Comercial seguida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo ligada a una reorientación de la problemática del desarrollo, se alejó toda proporción de decisiones de conjunto con cambios estructurales en los sectores básicos ligados al comercio exterior, no se hizo realidad la transformación del Estado en la vida económica del país, situación que tendrá que reconstruirse bajo condiciones nada favorables.