EDITORIAL Columnas Editorial Caricatura editorial

El espejismo de enfriar artificialmente la Tierra

Rodrigo Muñoz Sánchez

Después de la erupción del volcán Pinatubo en 1991, la temperatura global cayó alrededor de un grado durante un par de años. El motivo fue simple: millones de partículas arrojadas a la atmósfera bloquearon parte de la radiación solar. Hoy, la ciencia estudia si es posible replicar ese efecto de manera controlada mediante la inyección de aerosoles estratosféricos. A esta propuesta se le conoce como geoingeniería, una intervención a gran escala para contrarrestar el cambio climático sin necesidad -al menos en teoría- de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La idea suena tentadora, pero abre una caja de Pandora. Si los países no han logrado ponerse de acuerdo en la reducción de emisiones, ¿cómo podrían coordinar un proyecto global de manipulación climática? Peor aún: ¿qué pasaría si una gran potencia -o incluso un multimillonario con recursos- decidiera aplicar unilateralmente esta técnica? La pregunta no es solo técnica, también ética: ¿tenemos legitimidad para manipular el planeta entero y la vida que alberga?

Hasta ahora, la mayor parte de los modelos y simulaciones sobre geoingeniería se realizan en supercomputadoras de países del Norte Global. Eso deja fuera a investigadores del Sur Global -México incluido-, que no tienen forma de evaluar escenarios propios: ¿qué pasaría si inyectamos más o menos aerosoles? ¿Y si combinamos la geoingeniería con reducción de emisiones? ¿Qué ocurriría si, tras iniciarlo, decidimos suspender abruptamente el experimento?

Por eso es urgente desarrollar herramientas accesibles que permitan democratizar la modelación climática, utilizando modelos estadísticos que corran en cualquier computadora de escritorio. Solo así podremos estudiar con independencia los impactos regionales, especialmente en los trópicos, donde vive la mayor parte de la humanidad y donde las simulaciones anticipan cambios todavía más extremos en las lluvias. Para países como México, dependientes de la agricultura de subsistencia, entender esos riesgos podría marcar la diferencia entre prosperidad o crisis.

El cambio climático ya nos enfrenta a sequías e inundaciones más intensas. La geoingeniería podría exacerbar esas desigualdades si no se estudia desde la mirada y los valores del Sur Global. Evaluar riesgos sobre disponibilidad de agua, ecosistemas o seguridad alimentaria es fundamental para construir políticas que nos protejan.


La descarbonización rápida de la economía -apostando por energías renovables, movilidad eléctrica y sistemas alimentarios sostenibles- sigue siendo la mejor estrategia. La geoingeniería no debe verse como un atajo, pero sí como un escenario que necesitamos entender. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas y la inercia de las emisiones, ignorar las posibles consecuencias sería tan riesgoso como aplicarlas sin reflexión.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de EDITORIAL

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de EDITORIAL
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408740

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx