El Espacio de Cerpa

EL TIEMPO APREMIA

RODOLFO JESÚS CERPA ROBLES

Acasi un mes de que termine el calendario oficial del beisbol de las Grandes Ligas, es evidente que los Cerveceros siguen arrasando como el mejor equipo del “Rey de los Deportes”, aunque podrían estar perdiendo terreno tras perder tres de cuatro juegos ante los Cachorros, rivales de división, pero también hay que mencionar a los Filis, los Dodgers y a la misma escuadra que dirige Craig Counsell, quienes están empatados a medida que comienza la batalla por un puesto en los playoffs.

Mientras tanto, en la Liga Americana, dos gigantes han seguido destacando, como Detroit y Toronto. Los Tigres, hasta el martes pasado, tenían un juego de ventaja sobre los Azulejos como el mejor récord del nuevo circuito, y en el caso de los Yankees, tras una ligera caída tras la fecha límite de cambios, parecen haber recuperado el equilibrio mientras intentan recortar la ventaja de Toronto en la división, aunque tienen que pensar primero en los Medias Rojas.

Parte del éxito de los Tigres, el cual es el equipo que tiene la ventaja más cómoda sobre su más cercano perseguidor, sigue siendo Tarik Skubal, que continuó consolidando su candidatura a un segundo Cy Young consecutivo de la Liga Americana al lanzar siete entradas en blanco el martes 19 de este mes contra los Astros, donde ponchó a 10 bateadores, convirtiéndose en el primer serpentinero en alcanzar los 200 chocolates con una efectividad de 2.32 en 159 entradas y un tercio lanzadas, en 25 aperturas.

Y en la Liga Nacional, tenemos que mencionar a los Padres, ya que están en una pelea muy fuerte con los Dodgers por la cima de la división oeste de la Liga Nacional, y en el cual, el domingo pasado perdieron la oportunidad de cobrar venganza cuando, una semana antes, fueron barridos en Los Ángeles y cuando ya les habían ganado los dos primeros duelos el viernes 22 y sábado 23, el domingo 24 el equipo de Dave Roberts se recuperó para sacar el último de la serie.

La ofensiva del manager Mike Shildt, reforzada por la fecha límite, no ha tenido un rendimiento muy diferente desde las incorporaciones de Ramón Laureano, Freddy Fermín y Ryan O’Hearn. en el cual, los Frailes ocupan el cuarto lugar en porcentaje de embasamiento en agosto y siguen siendo el equipo más difícil de ponchar, ocupando el puesto 22 en carreras anotadas esta temporada, principalmente porque ocupa el puesto 29 en jonrones, donde el arsenal de San Diego, ha dependido menos de los jonrones para anotar que cualquier otro equipo en el beisbol, pero la pregunta para octubre sigue vigent,e porque cuando lleguen los playoffs y la capacidad de conectar hits se vuelva más difícil ¿Será la escasez de jonrones la falla fatal de San Diego?


               
               


               

               
               

               
               
               
