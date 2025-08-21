El Espacio de Cerpa

La semana pasada en este espacio, mencionamos acerca de cómo estaban jugando los actuales campeones de las Grandes Ligas, lo más seguro es que, si las cosas no cambiaban, tendríamos a un nuevo monarca en la Gran Carpa. De buenas a primeras, el pasado viernes cuando recibieron a los Padres donde la escuadra de San Diego ya se les habían trepado un juego en la división oeste de la Liga Nacional, resulta que, de repente, se pusieron las pilas y barrieron a sus ahora acérrimos rivales y recuperaron la cima de ese sector.

Pero entonces, viajan a Denver para enfrentarse al peor equipo de todo el beisbol organizado, y sacan a relucir otra vez el cobre en el inicio de la serie y no aprovecharon, precisamente, la derrota de los Padres que estaban comenzando la serie en su parque en contra de otro equipo de la misma división, como son los Gigantes de San Francisco y entonces los miles de aficionados de los Dodgers se preguntan, si esto va a ser la comida en los partidos de playoffs.

Y también de repente cómo nos enseñaron los Rojos el domingo por la tarde, los Cerveceros sí están hechos de carne y hueso, como todos nosotros, y con el fin de su racha de 14 victorias de manera consecutiva, no les impidió dominar a las Grandes Ligas y que, incluso con su derrota, seguían ocho juegos arriba en la División Central de la Liga Nacional y hasta ayer miércoles, habían amanecido cuatro juegos arriba de cualquier otro equipo del beisbol.

La derrota del domingo fue, sorprendentemente, la primera de los Cerveceros en agosto, no obstante, todo lo demás apunta a mejorar ya que siguen teniendo el mejor récord del beisbol porque, hasta el martes pasado, han ganado 29 de sus últimos 34 partidos y se divierten más de lo permitido en Wisconsin ¿Pero saben qué? Probablemente se van a llevar unos 16 juegos seguidos el mes que viene y la pregunta es si pueden arrasar con los Cachorros con cinco partidos en el Wrigley Field esta semana, aunque ya habían perdido los dos el martes pasado.

El segundo mejor equipo son los Tigres, quienes están haciendo todo lo posible para dejar atrás la preocupación de ahogar el liderato de la división, y tras ganar tres de cuatro juegos contra los Mellizos. Por lo que ahora, han salido adelante en 13 de 20 encuentros en las últimas tres semanas, siendo el tercer mejor récord de la Liga Americana en ese lapso y parece, que todo se está asentando.

En el Este del viejo circuito, los Filis se encaminan a lograr la división pero, la noticia de Zack Wheeler, podría ser devastadora para un equipo que intenta ganar una Serie Mundial ahora mismo, y eso podría depender de si logra superar las probabilidades y regresar esta temporada pero, al menos, lograron el regreso de Alec Bohm el domingo, tras perderse más de un mes por una fractura en la costilla izquierda, donde parecía feliz de estar de vuelta ya que pegó un vuela cercas en su segundo turno al bate.

Y ¡Arriba el Unión Laguna!