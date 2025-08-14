Columnas Deportes columnas Deportes editorial

El Espacio de Cerpa

¿HABRÁ NUEVO CAMPEON?

RODOLFO JESÚS CERPA ROBLES

Para mi sobrino Antonio Elías Macías Ávila, hasta Sylmar, California, fiel seguidor de los Dodgers, así como a mi querida prima, Doctora Brenda Lizeth Robles Barraza, por sus cumpleaños recientes.

Ya prácticamente quedan un mes y medio de actividad del beisbol de las Grandes Ligas, pero por lo que hemos visto últimamente, todo parece indicar que habrá un nuevo campeón en la Gran Carpa, porque la escuadra de Los Dodgers se empeña en seguir manteniendo a un bullpen que no muestra ninguna garantía, y aunque alguien podría decir que de igual manera Dave Roberts así se la llevó la parte de los playoffs la temporada pasada, todos sabemos que “El rey de los deportes” siempre es una caja de sorpresas, y para esta ocasión, no podría ser la excepción.

Por supuesto, esto no hace que el resto de la temporada regular sea más predecible, ya que los Tigres del año pasado nos recuerdan con humildad que seguramente habrá más giros inesperados ya con octubre acercándose rápidamente, las posibilidades y expectativas para cada club se vuelven más claras cada día que pasa.

Tras la fecha límite de cambios, un equipo de la División Central de la Liga Nacional ha salido disparado con un ritmo histórico, mientras que otro contendiente a la postemporada fue barrido a manos de los Marlines, pero el tiempo dirá quién ha armado un club lo suficientemente sólido como para llegar lejos en la postemporada.

Hasta ayer miércoles, el equipo más encendido de las Grandes Ligas son los Cerveceros, quienes llevaban una racha de ¡once juegos ganados de manera consecutiva! y por ende, la organización con el mejor récord en la Gran Carpa, pero ¿Cuál es el secreto del equipo que dirige Pat Murphy? perdieron al venezolano Jackson Chourio, su joven estrella que fue a la lista de lesionados con una distensión en el tendón de corva y no sólo lo reemplazaron sin problemas, sino que esa misma noche, los nueve titulares del line up de los Cerveceros conectaron un hit, siendo la octava ocasión que logran eso este año, más que cualquier otro equipo en las Grandes Ligas.


A siete juegos y medio de la escuadra de Wisconsin, se encuentran los Cachorros, y es natural que cuando una figura pública muere, particularmente una de la fraternidad especial de miembros del Salón de la Fama, siempre se dicen palabras amables sobre el jugador y todas las personas que tocaron en sus vidas, sin embargo, en ese contexto, la expresión de dolor por Ryne Sandberg fue particularmente abrumadora la semana anterior, y como es sabido, uno de los jugadores más amigables y amables en la memoria reciente del beisbol, y no hay un obituario de él esta semana que no esté lleno de historias maravillosas que muestran por qué.


Y va a llegar octubre con ímpetu, donde los Phillies del año pasado tuvieron un notable desnivel en la segunda mitad y no representaban una amenaza especial para cuando se enfrentaron a sus rivales, los Mets, y esto se vio reflejado en su desalentador desempeño en la Serie Divisional de la Liga Nacional, sin embargo, este año el equipo parece mucho más enfocado en mantener un nivel de excelencia a lo largo de 162 juegos, y los refuerzos de última hora, encabezados por el cerrador de élite Jhoan Durán, deberían contribuir a ese objetivo, y hay que reconocer que, esta organización, tiene todos los ingredientes para ser un campeón.


El mejor equipo de la Liga Americana, son los Azulejos, que se encuentran en el camino en ganar la División Este del joven circuito por primera vez en una década, y que enfrentaron enormes interrogantes existenciales durante los entrenamientos de primavera, con Vladimir Guerrero Jr.


acercándose a la agencia libre, pero ha aprovechado al máximo el juego irregular de sus rivales divisionales para consolidarse como uno de los mejores equipos de la Liga Americana, por lo que, ahora le toca a Toronto aprovechar esta oportunidad inesperada y proclamarse campeón en su sector para asegurar una contundente ventaja de local al norte de la frontera en octubre.


               
               


               

               
               

               
               
               
