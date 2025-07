El Espacio de Cerpa

El día de hoy, jueves 31, se terminó el plazo para que los equipos del beisbol de las Grandes Ligas, puedan realizar los cambios que piensen que son pertinentes de aquí hasta que finalice el calendario, el domingo 28 de septiembre, y obviamente, son aquellos que se encuentran en la pelea por un boleto para acceder a los playoffs, donde sus Gerentes Generales andan movidos para fortalecer sus nóminas y también aquellos que ya han tirado la toalla, los que ponen disponibles sus piezas al mejor postor.

Por empezar, y no sabemos qué haya sucedido ayer miércoles, la pregunta es acerca de un ganador de trofeo “Cy Young”, ¿Sandy Alcántara estrenará pronto un nuevo uniforme? Porque hasta cuando me encontraba redactando este espacio, los equipos se habían convencido de que la escuadra de la Florida negociaría al mejor lanzador de la Liga Nacional en 2022, cuyas posibilidades de traspaso están en alza tras lanzar siete entradas en blanco contra los Padres en su última salida.

Alcántara tiene una efectividad de tan solo 6.66 en lo que va de año tras su regreso de la cirugía Tommy John, pero dada la falta de lanzadores abridores de primera línea disponibles, los equipos interesados podrían estar dispuestos a convencerse de su potencial, especialmente tras su reciente actuación y tanto los Cachorros, los Azulejos, los Mets y las Medias Rojas, han sido vinculados con el lanzador dominicano en informes recientes.

Otra pieza importante de estos movimientos, es el antesalista de los Diamantes de Arizona, Eugenio Suárez, quién abandonó el partido el lunes por la noche contra los Tigres en la novena entrada tras ser golpeado en la mano derecha por un sinker de 95.6 millas de Will Vest, no obstante, parece que el tercera base y el equipo del desierto pueden respirar tranquilos, ya que sus radiografías del lunes, así como una tomografía computarizada y una resonancia magnética del dedo índice derecho del martes, dieron negativo, pero es evidente que cualquier lesión significativa del pelotero venezolano, sin duda afectaría su mercado.

Y lo que ya se esperaba, los Rockies finalmente dieron la voz de aviso para este mercado tras enviar al veterano tercera base Ryan McMahon a los Yankees, pero su relevista Jake Bird (44 Juegos, 4.05 Porcentaje de carreras limpias admitidas y 10.5 K/9), es su mejor ficha de intercambio gracias a su control del club hasta 2028, mientras que los abridores Germán Márquez y Austin Gomber también podrían ser atractivos como brazos de alquiler de bajo costo.

Obviamente, los Gigantes ya habían sido agresivos y no habrá mejor jugador para cambiar de equipo en esta fecha límite que Rafael Devers, quien llegó de Boston (le cumplieron sus caprichos) a mediados de junio y aunque San Francisco llega a la semana de la fecha límite en una mala racha, y a tres juegos del comodín de la Liga Nacional al llegar el lunes, no es momento de ponerse nerviosos ni indecisos, ya que no se adquiere a Devers en un intercambio si no se busca ganar de inmediato, pero eso sí, Devers tiene contrato hasta 2033, pero su mejor momento es ahora mismo.

Y lamentablemente nos enteramos esta semana de que, para mi gusto, el mejor segunda base que haya visto, Ryne Sandberg, perdió la batalla contra el cáncer el pasado lunes 28, dejando un legado muy grande en la organización de los Cachorros de Chicago.