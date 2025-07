El Espacio de Cerpa

La semana pasada, una vez que se reanudó el beisbol de las Grandes Ligas después del “Juego de las Estrellas”, prácticamente comenzó la segunda parte del Rey de los Deportes en su máxima expresión y a los equipos, sólo les quedan entre 64 y 67 juegos, y lo primero que nos preguntamos a los que nos encanta este deporte es: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ser aficionado de los Tigres fue tan divertido? Podría ser ¿Desde el 2006, 1984 ó 1968? Casi todo lo que los Tigres esperaban se ha hecho realidad, y mucho más ya que Spencer Torkelson está arrasando y Zack McKinstry y el recién llegado Gleyber Torres, sobresaliendo en la temporada baja, se alzaron como jugadores del partido de mitad de temporada, al igual que el reboteador Javier Báez o como Riley Greene, que está jugando como un MVP, y Tarik Skubal que se encuentra en el montículo lanzando como otro ganador de “Cy Young” y desde luego que la afición ha cosechado los frutos. ¿Por qué parar ahora? En la Liga Nacional, probablemente los Cachorros guardan grandes esperanzas al comenzar el año con Pete CrowArmstrong y Michael Busch, y quizá no se veían como dos de los mejores bateadores del beisbol, ya que la escuadra del equipo que dirige Craig Counsell están bateando la pelota como ningún otro equipo y si no fuera por Shohei Ohtani, ¿tendría este equipo cuatro candidatos al MVP? Y obviamente se tiene que mencionar a los actuales campeones Dodgers, ya que en un año, muchas cosas no han salido según lo planeado y a pesar de que Shohei Ohtani sigue siendo el jugador más increíble que hayamos visto jamás, incluso sin contar todo el pitcheo, lo mejor de la organización de Los Ángeles, es que muy pocas cosas han salido como esperaban esta temporada y siguen siendo quizás el mejor equipo del beisbol, y están listos para tener a la mayor parte de su roster reunido justo a tiempo para octubre.

Los Astros llevan casi tres meses sin su mejor jugador, Yordan Álvarez y perdieron a Kyle Tucker y Alex Bregman en la pretemporada, mientras que José Altuve, está teniendo su peor temporada en más de una década, pero a pesar de todo esto, siguen cómodamente en el primer lugar, y entonces, ¿Habrá alguien que quiera enfrentarse a esta rotación en la postemporada? Los Mets, se encuentran persiguiendo a los Filis en el Este del Viejo Circuito y ahora se recuerda cuando la gente estaba preocupada por Juan Soto y en verdad era algo muy evidente, pero desde el 1 de junio ha estado en su mejor momento y ha mantenido a flote a este equipo durante algunos tramos de la temporada, mientras que también en la misma Liga Nacional, de alguna manera, los Cerveceros encuentran la manera de ganar cada año, ya que, simplemente, son sólidos en todo (pregúntenle a los Dodgers) ya que tienen una alineación llena de bateadores por encima del promedio, una rotación que cumple su función a diario (y es aún mejor ahora que Brandon Woodruff ha vuelto) y un bullpen profundo y versátil.