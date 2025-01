El Espacio de Cerpa

La temporada de la NFL, se ha reducido a sólo tres partidos, de los cuales, dos de estos serán el próximo domingo, de donde saldrán los que busquen el trofeo Vince Lombardi el día 9 del próximo mes en Nueva Orléans, y en el que se tienen dos combinaciones que podrían repetirse de ediciones pasadas del Súper Domingo, como fueron la de los antiguos Pieles Rojas y Bills en enero de 1992, en la representación XXVI y que marcó la segunda derrota de las cuatro perdidas de manera consecutiva de Buffalo, dirigidos en ese entonces por Marv Levi, así como la casi más reciente de hace dos años en Glendale, Arizona, con los Jefes y las Águilas.

Y esto es de ganar o morir, comenzando este día 26 por ahí de las 14:00 horas (2:00 de la tarde) cuando la escuadra de Filadelfia reciba al sorprendente equipo de Washington, quienes dieron la campanada de estos playoffs al vencer a los favoritos Leones y en el mismo Ford Field y en donde hemos visto, al joven Jayden Daniels, que representa un rostro nuevo y que juega como un veterano y que fue la segunda selección general del Draft de la NFL de 2024, por la cual, es la razón número uno en la que existe un fervor en torno a la organización del equipo de la capital de los Estados Unidos, como no se ha visto en décadas.

Por parte del equipo que dirige Nick Sirianni, la rodilla izquierda de Jalen Hurts será la historia de la semana, después de que se doblara hacia atrás en la victoria sobre los Carneros, pero a pesar de que se mantuvo en el juego, la movilidad de su mariscal de campo se vio comprometida significativamente, siendo la anotación tardía de Saquon Barkley, lo que le dio a Filadelfia la suficiente ventaja para sobrevivir.

Subsistir también requirió sudar dos intentos de punto extra fallados por Jake Elliott, quien al igual, anotó dos goles de campo decisivos en el último cuarto (con dos grandes retenciones de Braden Mann) pero las jugadas más importantes en defensa vinieron del singular Jalen Carter, quien arruinó por completo los planes ofensivos de Los Ángeles ¿Quieres frenar a Jayden Daniels? Carter tendrá que liderar una actuación dominante en el frente, incluso si la rodilla de Hurts obviamente es la más amenazante.

Y las 17:30 horas aproximadamente, los Bills tendrán que jugar no sólo contra los Jefes, sino también como lo dijo y con justificada razón el periodista Pablo Viruega, contra los doce elementos de Kansas City, y en donde se nota, así como hace corto tiempo con Tom Brady, que los jueces apoyan a Pat Mahomes, siendo de manera absurda, el castigo dizque por “rudeza innecesaria”, cuando la inercia de la jugada con Will Anderson Junior ya no podía detenerse y también con Henry To`oTo`o y Folorunso Fatukasi, quienes, ¡Ellos mismos chocaron! y señalaron de igual manera, rudeza al pasador.

Mientras los Bills están disfrutando de un nuevo amanecer, donde atrás quedaron los días en que Josh Allen los conducía imprudentemente a la victoria, siendo esta nueva versión del QB, una fuerza única, capaz de abrirse camino hacia el éxito en el terreno, y su raro talento en el brazo no se ha marchitado de repente, ya que el domingo pasado, vimos a un Allen más sereno, que extrañamente se ha convertido en un artista de la seguridad del balón esta temporada.

Cuando Allen fue detenido en la línea de gol en el último cuarto, hubo un breve momento de “¡No, Josh!”, ya que pareció durante medio segundo que pensaba en lanzarle el balón de vuelta a James Cook, y quizá el viejo Allen, hubiera sido más propenso a intentar esa maniobra, pero esta versión, aparentemente entendió las posibles consecuencias y se mantuvo firme, preservando una oportunidad para que Tyler Bass pateara el gol de campo que finalme