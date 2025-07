El escándalo oculto de Hulk Hogan contado en Nobody Speak de Netflix

Con la anunciada muerte de Hulk Hogan este jueves 24 de julio del 2025, se ha reavivado la conversación sobre uno de los episodios más polémicos de su vida fuera del ring: la demanda que interpuso contra el portal Gawker y que fue retratada en el documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, disponible en Netflix.

Hogan, quien falleció a los 71 años en su casa de Florida tras un paro cardíaco, protagonizó en 2016 una de las disputas legales más mediáticas y trascendentales para el periodismo en Estados Unidos. Todo comenzó cuando el sitio Gawker.com publicó un video íntimo del exluchador teniendo relaciones sexuales con la esposa de un amigo cercano. Alegando una invasión a su privacidad, Hogan llevó el caso a los tribunales, obteniendo una victoria que terminó costándole a Gawker 140 millones de dólares en indemnizaciones y provocó su quiebra.

Lo que el documental revela va más allá del escándalo sexual. Dirigido por Brian Knappenberger, Nobody Speak expone cómo figuras con gran poder económico pueden influir en el sistema judicial para silenciar medios incómodos. En este caso, se supo que Peter Thiel, cofundador de PayPal, financió en secreto la demanda como represalia contra el portal, que años antes había publicado información sobre su vida privada.

Estrenado en el Festival de Sundance y luego lanzado por Netflix, el documental se convirtió en una advertencia sobre los riesgos que enfrenta la libertad de prensa, incluso en democracias consolidadas. El caso de Hogan no solo evidenció un conflicto entre privacidad y periodismo, sino que puso sobre la mesa el debate sobre los límites del poder mediático y el rol de los multimillonarios en la censura moderna.

Con la muerte del exluchador, este capítulo de su vida cobra nueva relevancia, recordando que su legado va más allá del cuadrilátero, al haber estado en el centro de una batalla legal que aún resuena en los círculos de justicia, medios y derechos civiles.