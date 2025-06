El director mexicano Iván López Reynoso inaugurará la temporada Otoño-Invierno 2025 de Camerata de Coahuila

Será la primera vez que se presente en Torreón y en Coahuila. El joven y reconocido director de orquesta Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990), alista su participación como director invitado del primer concierto de la temporada Otoño-Invierno 2025 de la Camerata de Coahuila, el cual se efectuará el próximo 29 de agosto en el Teatro Isauro Martínez. Su debut en tierras laguneras estará envuelto en partituras de dos grandes maestros: Joseph Haydn y Johannes Brahms.

Recién nombrado director principal de la Ópera de Atlanta, la trayectoria del guanajuatense ha sido sumamente fructífera en los últimos quince años. Inició su carrera profesional a los 19 años. En febrero de 2012 debutó en el Palacio de Bellas Artes, siendo el director más joven en lograrlo. Además, su batuta ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Santa Fe Opera Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Philharmonia Zurich, e incluso la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila (OFDC), con la cual se presentó en Monterrey.

El programa que dirigirá en Torreón estará compuesto por la Sinfonía no. 60 (El distraído) (1775), de Haydn, y la Sinfonía no. 3 en Fa Mayor (1883), de Johannes Brahms. Iván López Reynoso considera que se trata de dos compositores pilares de la literatura musical y distintos entre sí, aunque ambos lograron cambiar la historia de la música con sus genialidades.

“Haydn es el padre de la sinfonía como la conocemos hoy día, el padre de la forma de la sinfonía como tal. Después de él llegaron Mozart, Beethoven y claro, otro de ellos fue Brahms. Pero el iniciador de todo esto fue Haydn. Vamos a interpretar una sinfonía muy atípica, porque la Sinfonía no. 60 no está dentro de sus sinfonías famosas; es música bellísima y brillante de principio a fin, peculiar porque no tiene los cuatro movimientos tradicionales de una sinfonía clásica, sino que tiene seis movimientos. Pero esto responde a que el origen de la Sinfonía No. 60 no era como sinfonía, sino como música incidental de la obra de teatro El distraído, y es por eso que la sinfonía tiene este subtítulo”.