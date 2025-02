El diputado Attolini Murra rechaza el actuar del delegado del Bienestar

El diputado local Antonio Attolini Murra, rechaza que el delgado del Bienestar, Américo Villarreal, utilice las instalaciones de la delegación y entrega de apoyos federales a favor de su prometida y amigo de ella.

Según refirió, los problemas que un funcionario público federal tenga en su lugar de origen, que sean resueltos en su lugar de origen con las instancias correspondientes.

Mencionó que el tamaulipeco Américo Villarreal Santiago tiene muchos problemas que resolver en Tamaulipas, y tendría que atender de manera prioritaria.

Sin embargo, advirtió que lo que viene a hacer a Coahuila, a lo que les compete a ellos, y particularmente a los legisladores del movimiento y los militantes, es señalar su completo y categórico rechazo a que el delgado del Bienestar utilice las instalaciones de la delegación y entrega de apoyos federales que han sido consagrados como un derecho para que todos y todas, indistinta la preferencia electoral o partidista que uno tenga, puedan acceder a ellos.

Asimismo, añadió que: “no lo decimos nosotros, no lo dice Alejandra Salazar que de manera muy valiente público en redes sociales está investigación, el propio legislador Alberto Hurtado presume en sus redes sociales que en la entrega de los apoyos federales que lleguen para todos y todas, supuestamente él dice que gracias a las gestiones de la senadora Cecilia Guadiana, y gracias a que él está ahí, que se está haciendo esa entrega”.

Por lo anterior, subrayó que no se puede y es ilegal, pero sobre todo y lo más importante, es inmoral.

“Así que claro que nos sumamos al reclamo que hace Alejandra Salazar y otros tantos compañeros y compañeras del movimiento, para señalar que ese uso patrimonialista, es decir, un uso que piensa que el servicio público es propiedad de alguien no debe existir en Morena Coahuila, no permitamos que las lacras del neoliberalismo se instalen en un movimiento que con mucho orgullo representamos todos los días en el Congreso y en las calles, para que un grupo de advenedizos y aprovechados hagan uso de las conquistas del pueblo para sus propios fines electorales, no lo vamos a permitir y es algo en lo que estamos muy en contra”, puntualizó.