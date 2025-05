El día que Max Verstappen y Charles Leclerc 'pelearon' de niños | VIDEO

Durante la temporada 2022 de Fórmula 1, Max Verstappen y Charles Leclerc protagonizaron una "rivalidad" por el campeonato de pilotos. Sin embargo, los aficionados también recuerdan su emblemático enfrentamiento en karting.

Max Verstappen y Charles Leclerc protagonizaron una emocionante batalla en el Gran Premio de Bahréin 2022. Ambos pilotos se encontraron en pista tras sus paradas en boxes y ofrecieron un intercambio de adelantamientos que terminó con Charles Leclerc superando al entonces campeón del mundo.

Este enfrentamiento tenía sus raíces una década atrás. En 2012, durante el Campeonato Europeo de Karting, ambos tuvieron un encontronazo del que hablaron al final de aquella sesión.

¿Qué pasó en el karting?

Durante el año 2012 Max y Charles peleaban por la victoria de la segunda carrera del Campeonato Europeo de Karting, ya en la pista Charles adelantó al neerlandés, quien era el líder de la competencia, pero poco después el actual campeón de la F1 intentaría recuperar la posición pero mandó "hasta el fondo" a Leclerc.

Al encontrarse de nuevo, el monegasco "empujaría" a Verstappen mandándolo afuera de la pista y así surgiría uno de los videos más icónicos de este deporte.

http://youtube.com/watch?v=ZrTgZLyFMN8

"¡Es injusto! Estoy liderando, me quiere pasar y me golpea, yo lo golpeo de vuelta y me saca de pista. ¡No es justo!", comentó Max Verstappen cuando fue preguntado por lo sucedido.

Charles Leclerc se mostró mucho más distante y, pese a ser muy joven, fue capaz de ser 'políticamente correcto'. "Sólo fue un incidente de carrera", dijo.

El audio de la entrevista entre los dos pilotos se ha viralizado en diversas plataformas, destacando especialmente en TikTok. Incluso Red Bull Racing recreo el momento durante video conmemorativo en el que varios pilotos participaron completando la frase, y claro que los mismísimos Verstappen y Leclerc tenían que tener una participación.