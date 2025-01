El desplome

La producción de crudo de Pemex en noviembre cayó 10 por ciento respecto a hace un año. Con condensados y socios fue de 1.673 millones de barriles diarios. Si la soberanía se iba a rescatar desde Pemex, vamos mal.

Es el costo de decidir con criterios ideológicos. Este gobierno, como el anterior, cree que es moralmente incorrecto otorgar a los privados el derecho a explorar y producir hidrocarburos y tener utilidades. Esto a pesar de que el Estado puede ganar más con un yacimiento explotado por privados que por Pemex, como se vio en las rondas petroleras, donde varias empresas estuvieron dispuestas a erogar mayores regalías que las que paga Pemex.

Los privados lo pueden hacer porque al vivir en un mundo de competencia son mucho más eficientes. Un ejemplo: en noviembre pasado, la empresa italiana de energía Eni anunció la puesta en marcha de la supercomputadora HPC6, la quinta más poderosa del mundo, que entre otras cosas permite ubicar los yacimientos más prometedores y la forma óptima de explotarlos. Costó 100 millones de euros. Es mucho dinero, pero menos del 0.5 por ciento de lo que ha costado Dos Bocas. Pemex no tiene nada parecido ni lo podrá tener. Se requieren capacidades técnicas imposibles de adquirir en un mundo sin competencia y politizado, como el sector energético mexicano. El viernes el ex gobernador de Veracruz Cuitláhuac García fue nombrado director del Cenegas...

Hoy los privados sólo pueden ser contratistas de Pemex. Como muchas veces no se les paga lo convenido, hay cada vez menos proveedores de calidad. Si la clave está en tejer redes para ganar contratos y para ser los primeros en cobrar por sus servicios, llegarán los que sepan enfrentar ese ecosistema, desde pagar sobornos hasta cobrar de más por servicios muchas veces de mala calidad.

El gobierno parece genuinamente creer que sacar crudo no tiene mucha ciencia, como decía AMLO. En contraste, cuando en 2012 la presidenta argentina Cristina Fernández expropió a la española Repsol el 51 por ciento de las acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se preocupó por encontrar un director general competente y con experiencia en el sector, Miguel Galuccio, quien mejoró la administración de la empresa y logró desarrollar un complicado yacimiento no convencional de crudo.

El actual director general de Pemex no tiene experiencia operativa alguna. La calidad de una empresa depende de la experiencia y liderazgo de sus altos funcionarios. En Morena son estatistas, pero no parece preocuparles construir capacidades estatales, que se logran a partir de procesos de contratación de la burocracia a partir del mérito, no de la lealtad.

En Estados Unidos la visión es la opuesta. Con el gobierno de Trump se va a apoyar con todo al sector privado para que extraiga los hidrocarburos a la mayor velocidad posible. Se eliminará una serie de restricciones ambientales y de otro orden que han dificultado la inversión privada. Incluso con estas restricciones han tenido un boom extraordinario. En el 2004 México producía 3.38 millones de barriles y Estados Unidos 5.4. En el 2024 Estados Unidos produjo 13.4 millones. Ahora la brecha entre ambos países se ampliará aún más.

No sólo ha caído la producción de crudo en México, también la de gas natural. Cada vez dependeremos más de su importación por ducto desde Texas, lo que significa que no habrá alternativa alguna de suministro si Trump optara por prohibir o por gravar su exportación. Si lo que preocupaba era la soberanía energética, la estrategia es incomprensible.

Es revelador que, dado el desplome en la producción de hidrocarburos y el desastre financiero de Pemex, que arrastra a las finanzas públicas, no haya un debate sobre qué se puede hacer para revertirlo. Tampoco sobre qué podemos aprender de los países que han sido más exitosos que el nuestro. El gobierno, con todo su poder, impone una narrativa y supongo se la terminan creyendo.

La caída en la producción de hidrocarburos es el costo de una estrategia basada en criterios ideológicos.