¡El dengue es cosa seria! Por lluvias, intensifican prevención en Coahuila

La humedad que provocan las lluvias y el incremento de la temperatura favorecen la reproducción de mosquitos del género Aedes aegypti que transmiten enfermedades como el dengue. Por ello, la Secretaría de Salud de Coahuila señaló que “el dengue es cosa seria” y emitió algunas recomendaciones para prevenir dicho padecimiento que puede ser mortal.

Para protección personal, es importante utilizar ropa de manga larga y pantalón; repelente contra mosquitos; colocar mosquiteros en puertas y ventanas y lavar constantemente contenedores de agua, tinacos y cisternas. En el hogar, la recomendación es evitar que se acumule basura; cambiar el agua de floreros constantemente; cuidar y mantener limpios los bebederos de animales y lavar, tapar, voltear y tirar cualquier recipiente que pueda almacenar agua.

Para eliminar el refugio de los mosquitos, es importante cortar el césped alto y quitar la maleza de los lugares donde ellos descansan durante el día, así como evitar regar el césped y los jardines en exceso ya que puede quedar agua estancada. La Secretaría de Salud explicó que para eliminar los criaderos de mosquitos, la población debe tirar los objetos y basura que puedan acumular agua como los botes, latas y tapas, además de que, al barrer, también se eliminan atrayentes de mosquitos. Si usted presenta fiebre y uno o más de los siguientes síntomas, puede ser dengue: escalofríos, náuseas, vómito o pérdida de apetito, dolor muscular y articular, dolor detrás de los ojos y molestia a la luz, dolor de cabeza y agitación y puntos rojos en la piel. Ante cualquiera de estos síntomas, se debe acudir inmediato al centro de salud más cercano y no automedicarse. Tan solo en Torreón, hay 16 centros de salud distribuidos en distintos sectores urbanos y rurales, desde La Flor de Jimulco, Juan Eugenio, Las Carolinas, División del Norte, San Antonio de los Bravos, La Concha, La Joya, Las Luisas y Abastos, entre otros. En Viesca hay 4 centros de salud; en San Pedro 13 centros; en Matamoros hay 7 centros y en Francisco I. Madero son 6 centros.

Las autoridades sanitarias mencionan que si el médico considera que usted se puede atende4r en casa, debe seguir las siguientes recomendaciones: mantenerse en reposo y tener un buen descanso, en un entorno fresco y sin temperaturas extremas; tomar abundantes líquidos para prevenir la deshidratación; evitar bebidas con cafeína o alcohol; monitorear su temperatura y mantenerse alerta ante cualquier cambio en los síntomas y no automedicarse. No debe tomar aspirina ni medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.

Con corte al 23 de junio del año en curso, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en La Laguna, tiene solo un caso confirmado de dengue y fue en el municipio de Torreón. Se notificó en enero y el paciente fue un hombre de entre 60 y 64 años de edad que fue afectado por el Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y que después de su tratamiento recibió el alta médica. Durante 2025, se han estudiado 32 casos probables, de los cuales 12 corresponden a hombres y 10 a mujeres. En todo el estado de Coahuila, al 20 de junio, se tenía un acumulado de 15 casos y Monclova es el municipio más afectado con 7 confirmaciones. El resto de la incidencia se distribuyó en Piedras Negras con 2 casos y un caso en Torreón, Acuña, Allende, Múzquiz, Sabinas y Saltillo. Hasta esa fecha, no había defunciones.