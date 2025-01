El Colegio de México publica la poesía de la coahuilense Nancy Cárdenas

La primera vez que la doctora Elena Madrigal se encontró con la poesía de la coahuilense Nancy Cárdenas (Parras de la Fuente, 1934 – Ciudad de México, 1994) fue a través del poemario Cuaderno de amor y desamor (1968-1993). Interesada en la literatura lésbica, pudo dar con la primera edición en una librería de viejo. Los versos residentes de esas páginas llegaron hondo, la marcaron.

Luego de años de trabajo, de largos periodos de investigación, Elena Madrigal reservó todo el 2023 para organizar los poemas que Nancy Cárdenas escribió para su poemario, pero también aquellos que publicó en El Búho, suplemento cultural del periódico Excelsior.

La labor, que implicó tareas de archivo y documentación, recién ha visto la luz gracias a Antiguas lesbianas en este valle: poesía reunida (2025), de Nancy Cárdenas, antología de 472 páginas publicada por El Colegio de México (COLMEX), hasta el momento disponible solo en formato virtual a través de la dirección libros.colmex.mx/tienda/antiguas-lesbianas-de-este-valle-poesia-reunida-2.

“Estuve de año sabático en el 2023 y todo ese año me dediqué a pulir la reunión de los poemas no seleccionados y a hacer el estudio de la poesía. En años anteriores publiqué algunas otras cosas, otros acercamientos a su obra, y también impartí algunas charlas sobre la vida y obra de Nancy. Digamos que yo no podría hablar de un lapso determinado, sino de un interés que data de muchos años atrás y que ahora culmina con la publicación del libro”.