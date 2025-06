El alcalde Homero Martínez emite su voto en Lerdo; denuncia hackeo y llama a jornada pacífica

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la casilla 712, ubicada en la calle Allende, esquina con avenida Matamoros, mismo lugar donde, horas antes, su esposa y candidata a la alcaldía, Susy Torrecillas, también sufragó.

Fue a las 10:20 horas cuando el edil llegó al sitio acompañado de colaboradores y elementos de seguridad. Tras ejercer su derecho al voto, ofreció una breve entrevista en la que destacó que, hasta ese momento, la jornada electoral se desarrollaba en calma en el municipio.

“La verdad es que los reportes que tenemos indican que se vive una jornada electoral tranquila”, expresó. “Como es común, en algunas casillas hubo retrasos por la inasistencia de funcionarios, pero se resolvieron. No se ha reportado ninguna situación relacionada con la seguridad; todas las corporaciones han informado que el ambiente es de paz, y como autoridad, a eso le apostamos: a que la gente pueda decidir libremente”, comentó.

El presidente municipal exhortó a la ciudadanía a acudir a votar y decidir con libertad quién será la persona que dirigirá los destinos de Lerdo durante los próximos tres años.

En otro tema, Martínez Cabrera denunció que durante la madrugada fue víctima de un hackeo telefónico.

“Desde las doce de la noche mi celular fue intervenido. He recibido miles de llamadas, muchas de ellas del extranjero, y han estado contactando a mis conocidos desde mi número, incluso con grabaciones donde se escucha una niña llorando. Todo apunta a una campaña de guerra sucia”, señaló.

Pidió a la población no caer en engaños ni extorsiones y aseguró que ya había enviado el equipo a la compañía telefónica para que se bloqueara y restableciera el servicio. “Es importante alertar a todos para que no se dejen engañar, y que no caigan en provocaciones. Es evidente que hay intereses detrás”, subrayó.

Respecto a si presentará alguna denuncia formal, el alcalde indicó que, de momento, su prioridad es enfocarse en el desarrollo de la jornada . “Ya mañana veremos qué medidas tomar. Por ahora, hay que seguir atentos y mantener la calma”, expresó.

En materia de seguridad, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y explicó que se instalaron mesas de seguridad coordinadas por la Fiscalía, la SEDENA y la Guardia Nacional.

“La SEDENA no puede patrullar las calles, pero resguarda a los elementos desde el centro comunitario de San Fernando, donde les facilitamos hospedaje. Queremos garantizar que el proceso transcurra sin contratiempos”, explicó.

Finalmente, cuestionado sobre el ejercicio consultivo relativo al Poder Judicial, el edil fue enfático en su postura crítica.

“Yo vine a votar por la Presidencia Municipal, como lo establece la ley. El tema del Poder Judicial me parece una farsa. No es una elección real, ni hay representantes en las casillas. Las urnas se las van a llevar y en una semana darán resultados. Es una práctica que tanto criticaron hace décadas, y que ahora los morenistas reproducen. No podemos convalidar un fraude”, concluyó.