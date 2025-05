El Acertijo se suma a las actividades por el Día Internacional de los Museos

En el marco del Día Internacional del Museo, establecido el 18 de mayo, se inaugurará la exposición itinerante Travesía por los Museos en el Acertijo, en donde además se habrán de programas una serie de actividades durante una semana.

La exposición itinerante “Travesía por los Museos", fue producida en 2024 por la artista Lagunera Paty Hernández. Se trata de un viaje por la región lagunera de Coahuila y Durango, de la mano de personajes de la fauna del semidesierto: coyote, lagartija, tortuga y chanate presentes en las ilustraciones de la artista, realizadas en 2007 y 2024.

Además de ilustrativa, le exposición es una forma de la invitación que se hace a chicos y grandes, a visitar los museos y conocer su rico contenido.

A través de la exposición inicial, que se desarrollará del 14 al 25 de mayo, tendrán lugar actividades a cargo del Museo Regional de la Laguna, Museo de la Revolución, Museo de los Metales, Museo de Arte Moderno, así como Acertijo Museo Interactivo en Gómez Palacio.

El próximo 18 de mayo tendrán horarios especiales sin costo alguno, en los museos participantes: De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Gómez Palacio; de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Museo Acertijo; 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Museo de los Metales; De 9:00 a.m. a 5:30 p.m. en el Museo Regional de la Laguna y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Museo de la Revolución. El resto de la semana los museos abren con sus horarios habituales..

Dentro de las actividades se contarán con Rutas a museos a la que pueden unirse y de esta manera aprovechar el transporte sin costo.

La hora de salida será a las 10:00 horas. La Ruta 1, sale de Casa de la Cultura de Lerdo para visitar Museo de Arte Moderno y Museo Acertijo. La ruta 2, sale de Hipermart Independencia para visitar Museo Acertijo y Museo de la Revolución. La ruta 3, sale de Bosque Venustiano Carranza para visitar Museo de los Metales y Museo Regional de La Laguna. Los traslados son sin costo.

Las rutas a museos son una alternativa para quienes no cuentan con vehículo. Un autobús o tranvía parte de cada punto señalado y realiza ruta a dos museos; posteriormente regresa al punto de partida. Se recomienda llegar 15 minutos antes de las 10:00 a.m.

Para mayores informes pueden pedir información en el facebook de Museos de la Comarca Lagunera y ahí se podrá solicitar su cuadernillo de actividades.