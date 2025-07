El 6 de agosto extraerán de AHMSA la maquinaria; obreros rechazan acción

El próximo 6 de agosto está programado un operativo judicial para extraer maquinaria y equipo industrial de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA). Sin embargo, obreros en resistencia anunciaron que impedirán cualquier movimiento si no se comprueba legalmente que los bienes pertenecen a empresas externas y no forman parte del activo de la acerera.

Así lo informó Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., durante una asamblea realizada en el Punto Cero, una de las zonas clave de acceso a la siderúrgica.

En dicha reunión, los trabajadores acordaron oponerse con todos sus recursos a la extracción de maquinaria, góndolas de ferrocarril y herramientas industriales, supuestamente reclamadas por empresas como Madisa y una firma extranjera. +

“Ratificamos el acuerdo tomado en la plaza principal: no permitir la salida de ningún equipo de terceros si no se demuestra que es de su propiedad, porque tememos que se trate de un nuevo fraude de Alonso Ancira”, expresó Torres Ávalos.

Señalan intento de desmantelamiento encubierto

El vocero laboral denunció que persiste la sospecha entre los trabajadores de que los equipos que se pretenden retirar podrían formar parte del inventario de AHMSA y no pertenecer a proveedores o arrendadores. “No vamos a permitir que se saque nada sin que las autoridades investiguen a fondo y confirmen su origen”, dijo.

Torres afirmó que han pedido la intervención de la Secretaría de Gobernación y del Senado de la República, a fin de que se garantice la legalidad del proceso. “No creemos que esas góndolas hayan sido rentadas, son más de 300 unidades. Ancira ya no es el rey del acero, es el rey de los fraudes: defraudó a los trabajadores, empresarios, gobierno y prestadores de servicios, y ahora quiere seguir desmantelando la empresa por la puerta trasera”, denunció.

Exigen continuidad al proceso de quiebra

Julián Torres también hizo un llamado a que el proceso mercantil no se estanque. Señaló que los trabajadores no buscan entorpecer la quiebra, sino que se garantice transparencia y que los bienes no desaparezcan sin generar ingresos para el pago de salarios caídos y finiquitos. “Queremos que esto avance, que se resuelva de una vez para que nos paguen. Quienes desean frenar el juicio son el síndico y su equipo, porque están cobrando millones mientras esto no se mueve”, puntualizó.

Advirtió que si para el 6 de agosto no hay confirmación legal del origen de los bienes que se pretenden retirar, los trabajadores mantendrán los bloqueos y no permitirán la extracción. “Vamos a defender con todo que no salga nada. Seguimos firmes en la postura de rescatar nuestros finiquitos y no vamos a permitir despojos disfrazados de diligencias judiciales”, aseguró.

Permitirán ingreso para mantenimiento, pero no saqueo

A pesar del rechazo a la extracción de maquinaria, Torres Ávalos aclaró que los trabajadores no impedirán el acceso de personal técnico que ingrese para conservar los equipos y evitar su deterioro, pues eso también es en beneficio de los propios acreedores laborales. “No se trata de secuestrar la empresa ni a nadie. Queremos que los equipos se mantengan en buenas condiciones y se vendan a buen precio para que podamos cobrar algo”, explicó.

Finalmente, indicó que los trabajadores se mantendrán vigilantes en los cuatro puntos críticos de acceso a la planta: Punto Cero, Punto Nueve, Puerta Tres y Puerta Cuatro, y reiteró que la postura obrera es de firmeza pero también de cordura, contrario a lo que han señalado líderes sindicales que ya no representan a la base trabajadora.

“El señor Ismael Leija dice que se acabó la cordura, pero aquí seguimos firmes, luchando por nuestros derechos, sin violencia ni provocaciones. Solo pedimos que se respeten nuestros derechos como los principales acreedores de esta quiebra”, concluyó.