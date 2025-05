'El 10 de mayo, día de lucha y protesta' para madres de desaparecidos en La Laguna

Porque sus familias no están completas, este 10 de mayo, las madres buscadoras de los diferentes colectivos de la región Laguna, saldrán a las calles para hacerles ver a las autoridades y la sociedad, que una madre no se rinde y que seguirán en la lucha hasta encontrar a sus seres queridos y para exigir que hagan su trabajo para lograrlo.

Las madres que forman parte del Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, se sumarán a la XIII Marcha de la Dignidad Nacional que se llevará a cabo este sábado en la Ciudad de México que concluirá justo en el Monumento a la Madre. El lema de este año es "Las Madres Llegarán a la Verdad".

Previamente, se unirán en oración este viernes 9 de mayo, frente al Árbol de la Esperanza ubicado en la Alameda Zaragoza de Torreón, para pedir por el viaje que emprenderán muchas de ellas para estar presentes en la movilización.

En sus redes sociales, Fuundec- Fuundem, ha presentado los casos de aquellas madres buscadoras que se mantienen la lucha así como aquellas hijas que han tomado la batuta ante la ausencia de sus madres, quienes murieron sin saber dónde están sus seres queridos . Otras se han sumado recientemente al sufrir la ausencia de un hijo.

Entre ellas está el caso de Carmen Cardona, quien tomó el lugar de su madre, quien buscaba a su esposo, quien desapareciera en el 2009 en la ciudad de Piedras Negras.

"Esta marcha es un recordatorio de que la lucha no ha terminado. Es un llamado a la acción para que las autoridades y la sociedad en general, se involucre en la búsqueda de personas desaparecidas. Juntos podemos hacer la diferencia, juntos podemos encontrar a nuestros seres queridos, no nos rindamos, no perdamos la fe, sigamos adelante en la búsqueda de verdad y justicia", es el mensaje de la hija buscadora.

También está el caso de Janet Adame, madre de Pablo Jared Vallejo quien desapareciera el 30 de julio de 2024, cuando se dirigía por motivos de trabajo a Químicas del Rey.

"Mi hijo no es un número, es una historia y en México existen más de 300 mil historias de personas desaparecidas y el Estado Mexicano es el responsable porque permitieron que sucediera este crimen de lesa humanidad. Exigimos a las fiscalías que busquen e investiguen dónde están nuestros hijos, queremos verdad y justicia. Las madres llegaremos a la verdad, las madres no nos rendimos", fue su mensaje.

Grupo Vida

Por su parte, el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) prepara una marcha en la región Lagunera, la cual tendrá dos puntos de partida y uno de reunión.

Su lema será "El 10 de Mayo no es un día de fiesta, es un día de lucha y de protesta".

Participarán tanto las madres que forman parte del colectivo por el lado de La Laguna de Coahuila, quienes partirán de la Plaza de Armas rumbo a la Cruz del Vado del río Nazas, mientras que por el lado de Gómez Palacio, las madres partirán del bulevar Rebollo Acosta, rumbo al mismo punto. En punto de las 11:00 horas, habrán de ofrecer una misa a los pies de la Cruz que se ubica en los límites de Coahuila y de Durango.