Efraín Juárez denuncia que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

Luego de la dolorosa derrota (3-1) que sufrieron los Pumas ante el Inter Miami, que provocó su eliminación de la Leagues Cup 2025, Efraín Juárez sorprendió con una fuerte declaración.

En su conferencia de prensa pospartido, el director técnico mexicano denunció que Álvaro Angulo, lateral izquierdo del Club Universidad Nacional, fue víctima de intimidaciones.

"Esto lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal. Tenemos un caso complicado… hoy, en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente recibió amenazas de muerte en su correo y en su teléfono", reveló.

El entrenador mexicano pidió "cero tolerancia a esas circunstancias" y confirmó que la directiva universitaria realizará una averiguación pertinente.

"Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias. Todo suele indicar que vienen de allá (Argentina), estamos en una investigación interna del club, pero muchos de esos mensajes vienen de Independiente", sentenció.

Efraín Juárez valora el esfuerzo de Angulo

Efraín Juárez valoró la actitud que tuvo Álvaro Angulo para disputar casi los 90 minutos en el duelo contra el Inter Miami y, sobre todo, que haya decido compartirles la situación.

"El chico estaba… hace su esfuerzo, como un gran profesional. Estás cosas hay que decirlas porque no son fáciles de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte el día del partido", manifestó.

Cabe recordar que, durante la Leagues Cup, la árbitra mexicana Katia Itzel García también recibió amenazas de muerte por parte de la afición del Monterrey.

Por tal motivo, el caso del jugador de los Pumas sería el segundo de esta índole que se denuncia públicamente en el torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).