Eagle Pass activa alerta por onda ártica con temperaturas congelantes y albergues

Dado que para el domingo por la noche están esperando temperaturas bajas y que estas pudieran permanecer hasta el próximo jueves, las autoridades de la ciudad de Eagle Pass y del Condado de Maverick, emitieron de forma conjunta una alerta por el arribo de esta intensa onda de aire del ártico.

Dicha declaratoria fue difundida a través de las redes sociales de la ciudad de Eagle Pass, se establece que entrará en vigor a las 12:01 a. m. del domingo 19 de enero de 2025 y con ello se activa el Plan de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Eagle Pass, Texas; y autoriza la prestación de ayuda y asistencia en virtud de la declaración.

Lo anterior, considerando que el Servicio Meteorológico Nacional está advirtiendo sobre temperaturas congelantes que se tendrán durante varios días; por lo que se ha pedido a la población que tome todas las medidas de precaución.

También dio cuenta que, abrirán un albergue a partir de las seis de la tarde, a partir del próximo lunes 20 de enero, donde se contará con el apoyo de la organización Mission Border Hope, que se ubica a un costado del Departamento de Policía de la ciudad de Eagle Pass; posteriormente se analizará si es necesario mantenerlo operando mas días.

También emitió algunas recomendaciones a la población, como visitar a los adultos mayores y ofrecerles ayuda, proteger a las mascotas, proteger las tuberías, dejar gotear los grifos, apagar los sistemas de riego, pues considera que no son necesarios durante este tiempo y desconectar calentadores cuando no estén en sus hogares.

“Es muy importante prevenir incendios, hemos notado en años pasados que cuando bajan las temperaturas, las personas comienzan a utilizar sus calentadores; es muy importante que le den su mantenimiento, especialmente a los eléctricos y desconectarlos cuando no estén presentes en sus hogares. Igualmente, no utilizar el propano dentro de un hogar, es muy peligroso”, indicó el sub jefe de bomberos.