Durango recibe 41,700 dosis de vacunas para combatir enfermedades virales

El Gobierno federal envió una segunda remesa al estado de Durango con 41 mil 700 dosis de las vacunas SRP y SR, también conocidas como triple y doble viral, respectivamente y que protegen contra el sarampión, rubéola y parotiditis. La Secretaría de Salud del Estado (SSD), detalló que se recibieron 20 mil 400 dosis de SRP y 21 mil 300 de SR.

La distribución en la entidad quedó de la siguiente forma: En la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna con sede en Gómez Palacio, recibió 13 mil dosis, de las cuales, 7 mil son SRP y 6 mil son SR.

A la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Durango capital, se enviaron 17 mil 500 biológicos, de los cuales, 10 mil son SRP y 7 mil 500 son SR mientras que la Jurisdicción Sanitaria No. 3 ubicada en Santiago Papasquiaro, recibió 5 mil 500 dosis, entre ellas, 2 mil 500 de SRP y 3 mil de SR. La Jurisdicción Sanitaria No. 4 localizada en Rodeo, recibió mil 600 dosis, de las cuales, 900 son SRP y 700 son SR. Al Issste, la SSD distribuyó mil 500 dosis de SR.