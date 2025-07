Federación y Durango obstruyen inversión millonaria de planta fertilizantes Fermachem en Lerdo

Trámites federales y estatales correspondientes a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y al terreno donado, respectivamente, han retrasado la colocación de la primera piedra del proyecto de la planta de fertilizantes nitrogenados (Fermachem), que representa una inversión de mil 300 millones de dólares, misma que producirá 600 mil toneladas anuales de urea y 100 mil toneladas anuales de amoniaco para uso agrícola e industrial.

Fue en marzo de este 2025, que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció la inversión en La Mañanera, de forma conjunta con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un documento con base en estudios técnicos-científicos- ambientales y el impacto ambiental que genera alguna obra o actividad.

La MIA detalla en este caso, los posibles efectos de la construcción y operación de la planta en el medio ambiente, así como las medidas para minimizar dichos impactos. Esta evaluación es crucial para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera sostenible y responsable, considerando aspectos como la contaminación del aire y agua, la salud de los ecosistemas y el impacto socioeconómico.

No obstante, al día de hoy, la Semarnat no ha publicado una MIA correspondiente al proyecto presentado por Fermachem en Lerdo, Durango, y se desconoce si se habrá de validar y reutilizar de forma íntegra la MIA que Semarnat sí otorgó a la empresa que antes tenía este proyecto asignado, Tarafert, y en donde se determinó la viabilidad del proyecto, o por el contrario, se inició desde cero.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene una versión pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada anteriormente a la empresa Fertilizantes del Norte, también conocida como la planta de fertilizantes orgánicos Tarafert. No obstante, no ha emitido una nueva MIA para el proyecto de la empresa Fermachem, S. de R.L. de C.V. en Lerdo. Tampoco se encuentra actualizada.

La Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitió una MIA también en versión pública para Fermachem en 2024, pero no corresponde a la planta de Lerdo, Durango, sino a una Planta de Amoníaco y Urea (con inversión de 1500 millones de dólares) en el municipio de Armería, en el estado de Colima, que era un proyecto que Fermachem trabajó en aquella entidad desde el 2022.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto de la planta de fertilizantes nitrogenados (Fermachem) en Lerdo, consiste en el diseño, preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta para la producción de 600 mil toneladas anuales de urea y 100 mil toneladas anuales de amoniaco para uso agrícola e industrial.

Se realizará con una inversión mínima de mil 300 millones de dólares. El tiempo total de desarrollo y ejecución estimado es de 54 meses y se esperaba que iniciara en el primer semestre del 2025.

Esta planta generará 3 mil empleos directos e indirectos de construcción y 250 empleos permanentes altamente calificados durante la etapa de operación.

También contribuye a lograr la meta de proveeduría y consumo nacional, al tratarse de insumos producidos 100 por ciento en México y destinados en su mayoría al consumo nacional. Destinará 1.5 % del costo de proyecto equivalente a 15 millones de dólares a acciones sociales de impacto comunitario.

Se espera que esta planta surta a todo el país, al menos la producción nacional del 50 por ciento del fertilizante, lo que ayudará al sector, puesto que actualmente se depende de importaciones para abastecer toda la demanda nacional, por lo cual se espera que esta inversión en Lerdo traiga consigo fuertes beneficios para el campo, como un rendimiento trascendental en el mercado agrícola.

Lo que han dicho las autoridades estatales En junio pasado, Arturo Ortiz Galán, titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera del estado de Durango, (UAIEED), informó que Fermachem podría estar iniciando en agosto, y que los inversionistas contaban con la MIA, destacando además que el 99 por ciento del agua a utilizar sería gris, proveniente de la planta tratadora de Lerdo, por lo que no había pendiente en ese sentido.

Recordó que toda esa agua tratada se vendía a la Termoeléctrica de Villa Juárez, pero al hacer la conversión a ciclo combinado de gas, dejo de usar toda esa agua, que será ocupada por Fermachem.

No obstante, previamente, en marzo, ya había dicho el secretario de Desarrollo Económico de Durango, Fernando Miguel Rosas Palafox, que "uno de los motivos por los que no se arrancará de inmediato los trabajos, es debido a que se lleva a cabo la transmisión del Manifiesto de Impacto Ambiental, que en su momento se concedió a Tarafert y ahora, se debe obtener de la Federación el respectivo permiso para Fermachem".

Rosas, en su momento, también dijo que el trámite de la MIA podría llevarse de 8 meses a un año, pero en ese mismo mes, marzo, se dio el anuncio en La Mañanera, por lo que se estimó que habría mayor celeridad.

El 'negocio' con el terreno

En el trámite del terreno asignado en su momento a Tarafert, la empresa que tramitó y obtuvo la MIA con Semarnat, hubo irregularidades y corrupción, ya reconocidas por las autoridades del Gobierno del Estado de Durango en la anterior administración estatal.

De inicio, el terreno pertenecía al ejido Sapioriz, en Lerdo, pero luego pasó a ser propiedad de un particular que vendió el terreno al Gobierno de Durango a más del doble de lo que costaba, es decir, su costo era de 15 millones de pesos, pero lo vendió al Estado en 34 millones de pesos.

El proyecto pretende desarrollarse en un terreno rústico, que se ubica aproximadamente 500 metros al oriente de la carretera federal 40 y aproximadamente 500 metros al poniente de la carretera de peaje 49D, y aproximadamente 7 mil metros al sur de poblado La Loma, en el municipio de Lerdo, Durango, a 21 km en línea recta al suroeste de su cabecera municipal.

El predio del proyecto colinda con terrenos de agostadero sin uso actual.

El terreno propuesto es de 153 hectáreas, pero la superficie de las instalaciones e infraestructura permanentes en las que se proyectó originalmente la construcción, conforme a la MIA, es de aproximadamente 59 hectáreas.

Diputada de Morena votó en contra de donación del terreno

En mayo pasado, la diputada local de Morena, Georgina Solorio, causó polémica porque en el Congreso del Estado votó en contra del dictamen que autorizó la desincorporación y enajenación a título gratuito de los terrenos ubicados en el ejido Sapioriz, a favor de Fermachem.

"Mi voto no es en contra del desarrollo de Durango ni del impulso de inversiones que generen empleo, me preocupa la forma, la falta de información de fondo y una postura poco clara frente a un proyecto altamente contaminante. Más de 150 hectáreas son entregadas sin conocer con certeza los efectos de la planta de fertilizantes", señaló la diputada de Morena , aun cuando el proyecto ya había sido anunciado en La Mañanera (razón de la controversia de su posicionamiento) y también recordó en esa ocasión Solorio, que el Gobierno del Estado pagó mas del doble de su valor real.

"Hablar de una reserva ecológica en una parte del terreno, no sustituye el cumplimiento de las normas ambientales ni garantiza por sí sola la sostenibilidad del proyecto, ¿Dónde está el dictamen de Impacto Ambiental? Estoy convencida de que Durango debe abrir sus puertas a la inversión privada, pero esa apertura debe hacerse con orden, con responsabilidad y con información clara... El licenciado Marcelo Ebrard habla de cifras, mas no del impacto ambiental y de la contaminación que generará", dijo entonces Solorio.

Lo que dice el Ayuntamiento

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, declaró que la inversión de Fermachem es una inversión fundamental para Lerdo, y que pudiese estarse poniendo la primera piedra antes de que termine el año, puesto que se debe esperar el avance de algunos trámites en proceso, correspondientes al terreno, aun cuando ya el Congreso de Durango aprobó la desincorporación y enajenación a título gratuito de los terrenos ubicados en el ejido Sapioriz, a favor de Fermachem.

"Hay un proceso legal todavía, por el cual no se puede iniciar con la primera piedra. Habíamos hablado de que a finales de este mes se podía poner, sin embargo, los empresarios han sido muy claros de que es una inversión de tal nivel, en donde no se pueden aventurar a poner la primera piedra, sin que estén los papeles del terreno que están en el notario", señaló.

"Es un procedimiento engorroso, porque es una desincorporación de un bien de parte del Gobierno del Estado, que es un procedimiento que se tiene que hacer y nos decía el notario que en un mes podríamos estar hablando de que ya está a nombre de Fermachem el terreno, y a raíz de ahí el tema de Semarnat", dijo el alcalde, quien recordó que cuando Tarafert sacó la Manifestación de Impacto Ambiental, este dictamen salió condicionado a que el Municipio actualizara el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), algo en lo que el Ayuntamiento se puso a trabajar.