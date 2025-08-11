Nosotros Eventos columnas Sociales

Dulces momentos

Silvia Picot, Marlene Padilla y Mariah Huizar.

La cocina de un reconocido instituto gastronómico se convirtió en el origen de recuerdos memorables. En una clase de roles gourmet, los laguneros adquirieron nuevas habilidades culinarias.

En un ambiente de relajación, trabajo en equipo y creatividad, realizaron varias presentaciones de este pan dulce, desde el clásico de canela, el que no puede faltar para los tradicionales, hasta el de queso crema con galleta oreo y blueberries para los atrevidos de gustos azucarados.

Brayan Márquez y Mariana Franco.
Daniela Pérez y Ani Herrera.
María Elena Saldivar y Zayra Padilla.
Gustavo Alonso y Karina.
Eduardo Liceaga.
Alexa y Hanna.
Marlene y Ruth.
