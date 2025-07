Drenaje no se arregla con discursos, se arregla con presupuesto: Gerardo Aguado

Una vez más, Antonio Attolini recurre al oportunismo político para simular una preocupación que nunca ha demostrado con acciones concretas. Lo que omite deliberadamente —porque no conviene a su narrativa— es que desde 2022 existe un proyecto de drenaje pluvial en la cartera de inversión federal, con registro ante Hacienda (folio 2209TLC0001), por más de 450 millones de pesos, que el gobierno de Morena ha congelado durante tres años consecutivos, acusó el legislador local, Gerardo Aguado.

"¿Dónde están esos recursos, diputado Attolini, por qué no ha logrado destrabarlos si tanto dice estar comprometido con Torreón?", cuestionó el legislador.

Asimismo, señaló que el exhorto al que hace referencia fue una simulación sin sustento técnico ni viabilidad presupuestaria. Pretendía recargar en el gobierno municipal una responsabilidad que, constitucionalmente, corresponde también a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Gobierno Federal, ambos controlados por Morena. Hablan de drenaje pluvial pero recortaron el presupuesto de infraestructura hidráulica en más de 40 % desde 2019 y desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que era clave para atender este tipo de emergencias.

"En lugar de discursos, nosotros hemos promovido acciones reales: Desde el Congreso del Estado, se aprobó en 2023 un aumento de más de 80 millones de pesos al presupuesto de CEAS Coahuila, para fortalecer la infraestructura hidráulica municipal y regional. Hemos acompañado al municipio en la gestión técnica y financiera del proyecto integral de drenaje pluvial para el poniente de Torreón, con estudios de factibilidad y validación en marcha".

Gerardo Aguado manifestó que "lo que no vamos a permitir es que Morena venga a lavarse las manos cuando fue su negligencia presupuestaria y su desdén por la región lo que nos dejó sin protección ante las lluvias. Morena nos quitó el FONDEN, congeló los recursos del proyecto pluvial y ahora pretende culpar a quienes sí trabajan".

Finalmente, el diputado local pidió a los ciudadanos que "no se les engaña con discursos vacíos. Las soluciones no se construyen con publicaciones en redes sociales, se construyen con presupuesto, con planeación y con responsabilidad. Y eso es justo lo que Attolini no ha sabido conseguir".