Dragon Ball: Akira Toriyama reveló este secreto de Vegeta antes de morir

A más de un año de la muerte de Akira Toriyama, autor de una de las obras más populares de todos los tiempos, Dragon Ball, continúan surgiendo curiosidades y detalles que el famoso autor declaró sobre su aclamada historia.

Es bien sabido la dedicación que Toriyama le tenía a su historia y que, aunque en un principio no dimensionaba que la misma se desarrollaría a grandes escalas, tuvo que extender el universo de la misma, así como introducir nuevos personajes para satisfacer las necesidades de los lectores.

Uno de los personajes introducidos en la segunda parte de la obra, es decir, Dragon Ball Z, no sólo se volvió foco de atención en gran parte de la historia, sino que se ganó el cariño de miles de fans en todo el mundo. Sí, estamos hablando de Vegeta.

Introducido como un villano y perteneciente a la misma raza de Goku, es decir, Saiyajin, Vegeta no tardó mucho en volverse un personaje clave para la historia, obteniendo no sólo un gran desarrollo, sino su propia redención ante los protagonistas y por supuesto, también con el público.

Aunque Vegeta no era precisamente el personaje favorito de Akira Toriyama , según sus propias declaraciones, sí podemos decir que le dedicó bastante trabajo y tiempo a su desarrollo, pues incluso en sus últimos años de vida reveló detalles interesantes del mismo.

Vegeta (ESPECIAL)

En una entrevista realizada en 2023, Akira Toriyama reveló un detalle característico en el diseño de Vegeta: las entradas en su cabello.

Y es que, según explicó el mangaka, las entradas de cabello fueron colocadas intencionalmente en Vegeta para hacerlo lucir 'feo', ya que cuando lo creó tenía toda la intención de que fuera un villano aterrador.

Toriyama señaló que buscaba que los villanos de su obra se vieran lo menos atractivos posible y por ello optó por otorgarle dicha característica a Vegeta.