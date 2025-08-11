Dos desertores norcoreanos debutan en grupo de k-pop

Desde 1948, la península de Corea se encuentra dividida en dos Estados independientes: la República de Corea (Corea del Sur) y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

Mientras que Corea del Sur ha experimentado un notable desarrollo económico y cultural, Corea del Norte permanece bajo un régimen autoritario, actualmente liderado por Kim Jong-un. Las estrictas restricciones impuestas a la población han llevado a muchos norcoreanos a intentar escapar en busca de libertad y mejores oportunidades.

Tal es el caso de Hyuk y Seok, dos jóvenes que lograron huir del norte. En su país de origen, géneros como el K-pop están estrictamente prohibidos, pero en el sur encontraron un nuevo comienzo. No solo adoptaron un estilo de vida radicalmente distinto, sino que también se integraron en la vibrante industria musical surcoreana, convirtiéndose en los primeros desertores norcoreanos en formar parte de una banda de K-pop.

1VERSE debuta a dos desertores norcoreanos

Formado por cinco jóvenes procedentes de Corea del Norte, Japón y Estados Unidos, el grupo 1VERSE hizo este viernes su debut mundial con un álbum que aborda, entre otros temas, las duras consecuencias de huir de Corea del Norte, uno de los regímenes más represivos del mundo.

Los integrantes, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 25 años, se presentan con los nombres de Hyuk, Seok, Aito, Nathan y Kenny. Durante su presentación en vivo, interpretaron por primera vez su EP debut, The 1st Verse, compuesto por tres canciones, incluido el sencillo principal, Shattered.

Con este proyecto, 1VERSE, quienes debutaron el pasado 18 de julio, busca abrir conversaciones sobre libertad, identidad y la resiliencia frente a la represión.

Hyuk y Seok lograron lo imposible

Yu Hyuk, de 25 años y originario del condado nororiental de Kyongsong, en Corea del Norte, reside en el sur de la península desde 2013. Comenzó a trabajar a los nueve años y recuerda una infancia marcada por la escasez y la desesperación. En numerosas ocasiones, se vio obligado a tomar medidas extremas para sobrevivir, como comer arroz en mal estado o, en el peor de los casos, recurrir al robo para conseguir algo de alimento.

Kim Seok, el otro desertor norcoreano del grupo y también de 25 años, creció en una ciudad fronteriza cercana a China. Fue allí donde, gracias a un amigo que compartía videos musicales en un reproductor portátil, tuvo su primer contacto con el K-pop, un género completamente prohibido en su país. A los 20 años, tomó la difícil decisión de escapar junto a su padre y su abuela, buscando libertad y una vida lejos de la represión.