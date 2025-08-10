Dolorosa cornada

- Un obeso rally de 6 carreras en la misma primera entrada, fue una losa muy difícil de cargar para los Algodoneros del Unión Laguna, que anoche cayeron ante los Toros de Tijuana con pizarra de 7 a 2, en la apertura de la serie de playoffs que se disputó en el Toros Mobil Park, de Tijuana, Baja California.

El zurdo Ricardo Sánchez tuvo una desastrosa apertura y apenas consiguió 2 outs, pero en cambio lo sacudieron con 3 cuadrangulares y 6 carreras, una ventaja que fue suficiente para los Astados, quienes contaron con una buena salida de David Reyes y junto al bullpen local, supieron hacer lo suficiente para contener a la ofensiva de los Guindas, que sigue sufriendo para encontrar la consistencia. Los Toros tienen ventaja en la serie por 1 juego a 0, hoy continuará el compromiso que está pactado a ganar 4 de 7 posibles encuentros.

EMBISTEN A SÁNCHEZ

El ataque de los Toros en el primer episodio de 6 anotaciones fue ante los envíos del abridor Ricardo Sánchez: Isaac Rodríguez comenzó el ataque con cuadrangular al jardín izquierdo, encontrando a José Gaitán en los senderos luego de que recibió base por bolas. Aderlín Rodríguez también se voló la barda de manera solitaria por todo el jardín central para mover la pizarra 0 - 3. Luego, Junior Lake llegó a la segunda colchoneta con un rodado a la tercera base, donde el tiro a la inicial de Drew Lugbauer fue malo y posteriormente, anotó con un rodado a la intermedia luego de haberse robado la tercera base.

Rangel Ravelo coronó el rally de los locales con otro cuadrangular al jardín izquierdo, remolcador de dos carreras para poner la pizarra 0 - 6 desde el primer capítulo, lo que marcó el camino a la victoria de los Astados. Ricardo Sánchez fue el pitcher derrotado tras recibir 6 anotaciones con 3 imparables en solamente dos tercios de labor; fue relevado por Jesús Reyes, quien lanzó una entrada y un tercio, en la que no permitió daño.

Los Algodoneros se pusieron en la pizarra en el tercer episodio ante los envíos del abridor David Reyes, a quien Julián Escobedo le abrió la ofensiva con sencillo al jardín izquierdo, José Félix recibió pasaporte, ambos avanzaron una base con rodado a la inicial de Didi Gregorius y con corredores por la tercera y segunda colchoneta, Nick Torres pegó sencillo al jardín central, remolcador de las dos carreras laguneras. David Reyes se alzó con la victoria en la loma al trabajar 5 entradas de 5 hits, 2 carreras y 5 ponches.

LA DEL REMACHE

Los Toros anotaron una más en el cuarto inning, en el que Isaac Rodríguez pegó imparable al jardín izquierdo y llegó desde la inicial hasta la registradora con doblete de Hernán Pérez ante los lanzamientos de Taylor Williams. Luego de la labor de Reyes por Tijuana, David Gutiérrez, José Álvarez, Ralph Garza, Sam McWilliams y Diego Castillo vinieron desde el bullpen a evitar más daño y concretar el triunfo de los Astados para tomar ventaja en la serie. Por Laguna, José Torres, Omar Araujo, Nick Snyder y Darien Núñez también lanzaron, sin permitir daño.

EL SEGUNDO

Esta noche se jugará el segundo duelo de la serie, a partir de las 19:35 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, los abridores anunciados son el dominicano Domingo Germán por los Toros y el estadounidense Grant Gavin por el Unión Laguna.