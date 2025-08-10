Doble celebración

El pasado 26 de julio, la familia Cháirez se reunió en un hotel al poniente para celebrar los cumpleaños de Lorena, quien cumplió 54 años, y Héctor Cháirez Castrejón, que llegó a los 59. La tarde comenzó a las 14:00 horas y estuvo llena de comida, música y momentos en la alberca. Lorena disfrutó la compañía de sus hermanas Irene, Laura, Pam, Malú, Rebeca, Valery y Susy, mientras que Héctor estuvo acompañado de sus hermanos y sobrinos Rubén, Erick, Alex, Joel y Herson. Fue una celebración íntima, rodeada de puro cariño familiar.