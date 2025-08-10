Nosotros Eventos columnas Sociales

Doble celebración

El pasado 26 de julio, la familia Cháirez se reunió en un hotel al poniente para celebrar los cumpleaños de Lorena, quien cumplió 54 años, y Héctor Cháirez Castrejón, que llegó a los 59. La tarde comenzó a las 14:00 horas y estuvo llena de comida, música y momentos en la alberca. Lorena disfrutó la compañía de sus hermanas Irene, Laura, Pam, Malú, Rebeca, Valery y Susy, mientras que Héctor estuvo acompañado de sus hermanos y sobrinos Rubén, Erick, Alex, Joel y Herson. Fue una celebración íntima, rodeada de puro cariño familiar.

