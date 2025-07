Disminuyen accidentes de motociclistas, afirma director de Vialidad en Madero

Se estima una disminución de alrededor un 50 por ciento. el número de accidentes de motociclistas en el municipio de Francisco I. Madero y lo atribuyen a los operativos que desde hace meses se han implementado.

Lo anterior lo dio a conocer el director del Departamento de Tránsito y Vialidad, Miguel Ángel Aguilar Favela, quien dijo no tener a la mano las estadísticas pero afirmó que de cada 10 percances que se registraban antes, cada quince días, ahora solo 5 o 6.

Reiteró que los operativos de concientización sobre el uso del casco de protección, la revisión de documentos, limites de velocidad y demás aspectos contenidos en el reglamento de vialidad, incluso se han realizado reuniones con los repartidores de comida rápida, han contribuido a bajar los accidentes.

“Estamos trabajando, en el tema de la cultura vial, esa es la finalidad de estos operativos, aunque no todo es de un día para otro y lo están tomando bien las personas, pues por que no les conviene que se aplique la sanción o se proceda al retiro de la unidad, por que así lo establece el reglamento, aunque ahorita los operativos son solo de concientización, no se trata de un tema recaudatorio” afirmó.