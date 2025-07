Disminuye narcomenudeo en Coahuila: FGR

El delito de narcomenudeo ha registrado una disminución del 14% en Coahuila durante el último año, así lo dio a conocer Efraín Alonso Gastélum, Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Según el funcionario, los esfuerzos conjuntos entre autoridades estatales y federales han permitido frenar el avance de este delito, aunque persiste el consumo de drogas sintéticas como principal reto en materia de salud pública y seguridad.

“El balance de este año es positivo. Llevamos una reducción significativa en los casos de narcomenudeo comparado con el año anterior”, afirmó Gastélum, quien destacó que tanto la FGR como la Fiscalía General del Estado mantienen una coordinación constante para abordar el problema desde distintos frentes.

El delegado detalló que las metanfetaminas, conocidas comúnmente como “cristal”, continúan siendo la droga más consumida en la entidad, seguidas por la cocaína y la marihuana. Esta tendencia se repite a nivel nacional, donde las sustancias sintéticas han ganado terreno por encima de los estupefacientes tradicionales.

Respecto al fentanilo, Gastélum aseguró que Coahuila no presenta indicios de consumo ni distribución significativa de esta sustancia, a diferencia de entidades fronterizas donde sí se ha documentado su presencia.

“Aquí no se produce, no se consume y no se ha registrado una cantidad importante de decomisos. Los casos detectados han sido únicamente de paso, con destino hacia la frontera norte”, explicó.