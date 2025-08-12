Coahuila MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

Disminuye 50% renta de quintas y consumo de alcohol en la Región Centro: SEFIN

Los arrendadores de quintas coincidieron en que la baja demanda responde a factores económicos y a un gasto familiar enfocado en el regreso a clases

SERGIO RODRÍGUEZ

Durante el actual periodo vacacional, la renta de quintas en la Región Centro de Coahuila registró una disminución de más del 50 por ciento, según autoridades estatales.

Andrés Sáenz Armendáriz, jefe de padrones de la Secretaría de Finanzas en la Región Centro, informó que el saldo en materia de inspecciones y operativos fue “muy tranquilo”.

La dependencia mantuvo su esquema de supervisión en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, así como en balnearios, albercas y quintas, en coordinación con otras autoridades.

Los operativos se realizaron principalmente de jueves a domingo, con visitas de inspección para verificar que no se presentaran incidentes y que se cumpliera la normatividad vigente.

Sáenz destacó que, a diferencia de otros años, la mayoría de eventos en quintas fueron reuniones familiares pequeñas, sin grandes fiestas ni consumo excesivo de alcohol.


Este comportamiento, dijo, contribuyó a que los operativos transcurrieran sin incidentes relevantes y con baja incidencia de irregularidades en los giros supervisados por la Secretaría de Finanzas.


El funcionario señaló que los arrendadores de quintas coincidieron en que la baja demanda responde a factores económicos y a un gasto familiar enfocado en el regreso a clases.




“El inicio del ciclo escolar implica un gasto importante en útiles, inscripciones y colegiaturas, lo que reduce el presupuesto para fiestas y eventos grandes”, explicó Sáenz Armendáriz.




En cuanto a los balnearios y albercas, la afluencia también fue moderada, sin registrarse saturaciones ni problemas de seguridad o consumo indebido de bebidas alcohólicas.


La Secretaría de Finanzas mantendrá su esquema de inspecciones regulares, reforzando la vigilancia en fines de semana y periodos festivos para garantizar el cumplimiento de la ley en los giros supervisados.


El funcionario subrayó que la coordinación interinstitucional ha sido clave para mantener un entorno seguro y ordenado durante las vacaciones en los municipios de la Región Centro.


               
               


               

               
               

               
               
               
